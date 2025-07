Poradna: Odchod do důchodu koncem června a valorizace 2026

Aneta: Před dvěma týdny jsem odešla do důchodu. Když jsem odešla do důchodu v červnu, tak o kolik se mi zvýší důchod od ledna příštího roku?

V lednu probíhá pravidelná valorizace státních důchodů, když se zvyšuje v korunovém vyjádření základní výměra důchodu a příslušným procentem se zvyšuje procentní výměra starobního důchodu. Nyní začátkem července však není k dispozici přesná částka valorizace státních důchodů od ledna, takže Vám nejsem schopen říci, o kolik přesně se Vám zvýší důchod. Částka se aktuálně odhaduje, dle posledního odhadu MPSV by se průměrný důchod měl zvýšit cca o 660 Kč, přesné údaje budou k dispozici v září.

Odešla jste do řádného nebo předčasného důchodu?

Zásadní vliv na valorizaci důchodu má skutečnost, zdali jste odešla do řádného důchodu nebo do předčasného důchodu. Tuto informaci v dotazu neuvádíte. Předčasní důchodci mají totiž až do dosažení řádného důchodového věku nárok pouze na zvyšování základní výměry důchodu a nikoliv na zvyšování procentní výměry důchodu. Předčasným důchodcům se tak z důvodu pravidelné lednové valorizace zvýší v lednu 2026 částka důchodu méně než řádným důchodcům.

Termín odchodu do důchodu nehraje roli

Stejný valorizační vzorec bude platit pro lidi, kteří odešli do starobního důchodu v lednu i pro lidi, kteří odešli do starobního důchodu v prosinci 2025. Z důvodu, že jste odešla do starobního důchodu v červnu se tedy výpočet valorizace měnit nebude. Rozhodující však je, zdali jste odešla do řádného starobního důchodu nebo do předčasného důchodu.

Vyšší důchod = vyšší zvýšení

V korunovém vyjádření se pochopitelně zvyšuje státní důchod z důvodu pravidelné valorizace příjemcům starobního důchodu, kteří mají měsíční částku starobního důchodu vyšší, jak si ukážeme na praktickém příkladu zvýšení starobního důchodu od ledna 2025. Od ledna 2025 se zvyšovala základní výměra důchodu státních důchodů o 260 Kč a procentní výměra o 0,6 %.

Praktický příklad

Pan XY odešel do řádného starobního důchodu v lednu 2024 a byl mu přiznán měsíční starobní důchod ve výši 17700 Kč. Od ledna 2025 pobírá pan XY měsíční starobní důchod ve výši 18040 Kč (základní výměra 4660 Kč + procentní výměra 13380 Kč). Panu XY se zvýšil měsíční starobní důchod o 340 Kč.

Pan MN odešel do řádného starobního důchodu v listopadu 2024 a byl mu přiznán měsíční starobní důchod ve výši 24900 Kč. Od ledna 2025 pobírá pan MN měsíční starobní důchod ve výši 25283 Kč (základní výměra 4660 Kč + procentní výměra 20623 Kč). Panu MN se zvýšil měsíční starobní důchod o 383 Kč.

Vlastní příjem nemá na valorizaci vliv

Někteří starobní důchod si během pobírání starobního důchodu přivydělávají, jiní nikoliv. I když někteří penzisté platí ze svého příjmu, ať už ze zaměstnání nebo z podnikání, poměrně vysoké přímé daně, tak tato skutečnost nemá žádný vliv na výpočet valorizace. Měsíční starobní důchod se zvyšuje stejným výpočtem starobním důchodcům, kteří mají ještě vlastní příjem i starobním důchodcům, kteří žádný vlastní příjem nemají. Od letošního roku však mají pracující řádní starobní důchodci nárok na slevu na sociálním pojištění, která činí 6,5 % z hrubé mzdy. Díky této významné slevě na sociálním pojištění mají pracující starobní důchodci poměrně značně vyšší čistou mzdu než jejich kolegové v předdůchodovém věku se stejně vysokou hrubou mzdou.

Závěrem

Jakým způsobem se Vám bude vypočítávat valorizace Vašeho důchodu od ledna 2026 závisí na tom, zdali jste odešla do řádného nebo předčasného důchodu. Nyní v červenci jsou k dispozici pouze odhady, jak jsem uvedl výše. Ke zvýšení důchodu z důvodu valorizace dojde automaticky, nebudete muset činit žádné úkony.

Petr Gola