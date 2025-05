ČNB snížila úrokové sazby – bylo to nutné?

Snížily se sazby příliš brzy?

Dubnová inflace 1,8 % je jistě pozitivní zpráva. Když se však podíváme na tříletou kumulativní inflaci, zjistíme, že dosahuje 18,06 %. Lidé by si zasloužili, aby jejich úspory zhodnocovaly výhodněji, a to po delší dobu. Klíčovou otázkou zůstává, zda inflace zůstane pod dvouprocentním cílem ČNB. Pracovní trh je nadále napjatý, což vytváří tlak na růst mezd, jenž může podnítit inflační spirálu. Tento tlak posiluje i vládní rozhodnutí zvyšovat platy vojákům, policistům a hasičům. K růstu cen může přispět také zdražování služeb, způsobené zejména vyššími odvody pro živnostníky. Zdražování tak nemusí být u konce.

Nemovitostní trh opět roste

Nemovitostní trh nevykazuje známky zpomalení. Ceny nemovitostí znovu rostou a snížení úrokových sazeb přispívá k nižším úrokům u hypoték. Podle Swiss Life Hypoindexu činí průměrný úrok hypotéky 4,96 %. Banky však úroky drží relativně vysoko, protože poptávka po hypotékách je i tak silná. V březnu poskytly banky a stavební spořitelny nové hypotéky v objemu 27,2 miliardy korun. Pokud si hypoteční trh udrží dynamiku z prvního čtvrtletí, mohl by v roce 2025 celkový objem hypoték dosáhnout 291 miliard korun, což je o čtvrtinu více než loni. Zvýšený zájem o hypotéky přilévá do ekonomiky novou likviditu, což zvyšuje objem peněz v oběhu. To není pro inflaci příznivé. K růstu peněžní zásoby přispívá i deficitní hospodaření státu. Vláda letos počítá se schodkem 241 miliard korun, a ani v příštím roce nelze očekávat výrazné snížení deficitu pod 200 miliard korun.

Ideální úroková sazba?

Dříve se předpokládalo, že úroková sazba 3,5 % by mohla být ideální – nebrzdila by ekonomiku a zároveň by převyšovala aktuální inflaci. Vzhledem k tomu, že Evropská centrální banka (ECB) snižuje své sazby a plánuje v tom pokračovat až do konce roku, je nepravděpodobné, že by ČNB letos sazby dále nesnížila. Dlouhodobě se tak ideální úroková sazba jeví spíše kolem 3 %.

Matěj Široký