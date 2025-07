Poradna: Nástup OSVČ do zaměstnání

9. července 2025 štítek Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 84×

Jindřich: Od loňského roku se mi v podnikání daří méně, než bych potřeboval. Proto uvažuji, že nastoupím do zaměstnání. Rád bych si však tři nebo čtyři nejlepší klienty nechal a stále alespoň částečně podnikal, abych si zvýšil příjem a zaplatil ještě nějaké dluhy, které mi zůstaly. Co pro mě podnikání při zaměstnání znamená? Aktuálně uplatňuji roční výdajový paušál, jak by to bylo s podnikáním při zaměstnán?