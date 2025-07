Předčasní důchodci nemohou pracovat na zkrácený úvazek

1. července 2025 štítky Penze Zaměstnání čtení na 2 minuty | přečteno 115×

Odchod do předčasného důchodu znamená současně omezené příjmové možnosti ze zaměstnání, a to až do dosažení řádného důchodového věku. V praxi nemohou předčasní důchodci pracovat ani na zkrácený úvazek. Jaké pracovní možnosti mají předčasní důchodci?