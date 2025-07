Jaký příjem mohou mít předdůchodci?

Do předdůchodu je možné odejít nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku muže stejného ročníku narození, přičemž měsíční částka předdůchodu musí činit 30 % průměrné mzdy. V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Předdůchod tedy nevyplácí stát.

Hlavní motivace pro čerpání předdůchodu

V praxi předdůchod nejčastěji využívají občané, kteří z různých důvodů již nemohou nebo nechtějí v předdůchodovém věku pracovat a současně ještě nemohou odejít do předčasného důchodu nebo se chtějí odchodu do trvale kráceného předčasného důchodu zcela vyhnout. Při využití předdůchodu je možné odejít až do řádného starobního důchodu a nemít tak starobní důchod krácený.

Jaké výhody nabízí pouze předdůchod?

Výhodou čerpání předdůchodu je skutečnost, že za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát a období čerpání předdůchodu se hodnotí pro výpočet starobního důchodu jako vyloučená doba pojištění a nedochází tak k „rozmělnění“ osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé mzdy za odpracované roky), ze kterého se starobní důchod vypočítává.

Pracovat je samozřejmě možné

Většina předdůchodců již tedy neočekává, že bude v předdůchodu ještě pracovat, ale i to je samozřejmě možné. Vzhledem k tomu, že v předdůchodu se čerpají vlastní peníze ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, tak je možné mít během pobírání předdůchodu libovolné vlastní příjmy. Předdůchodci nejsou, na rozdíl od předčasných důchodců, nijak příjmově omezeni nebo limitování. Během inkasa předdůchodu na účet je tak možné pracovat i podnikat bez jakýchkoliv limitů.

Praktický příklad

Předdůchodce Filip dostal zajímavou pracovní nabídku na zkrácený úvazek. Pan Filip může tuto nabídku bez obav přijmout. Bude současně pobírat mzdu ze zkráceného úvazku i předdůchod od své penzijní společnosti. Ze zkrácené úvazku bude pan Filip platit daň z příjmu, sociální i zdravotní pojištění.

Petr Gola