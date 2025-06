Poradna: Odchod do předčasného důchodu o prázdninách

Zdeněk: Původně jsem chtěl odejít až do normálního důchodu v prosinci příštího roku. Nyní však zvažuji odchod do předčasného důchodu. Zaměstnavatel by to i přivítal, protože máme málo práce. Na co si mám dát pozor?

Jestliže cca v polovině prosince příštího roku dosáhnete řádného důchodového věku, tak již nyní můžete odejít do předčasného důchodu kdykoliv, protože do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Zde je nutné zdůraznit, že o předčasný důchod nelze požádat zpětně. Teoreticky tedy můžete odejít do předčasného důchodu již během prázdnin.

Individuální rozhodnutí

Zdali je pro Vás lepší odejít do trvale kráceného předčasného důchodu nebo až do řádného starobního důchodu, to si musíte posoudit Vy sám. Neexistuje totiž žádné univerzální ideální důchodové datum. Pro někoho může být skutečně z různých důvodů lepší odejít do předčasného důchodu než pracovat až do řádného starobního důchodu.

Krácení u předčasného důchodu

Pokud skutečně odejdete do předčasného důchodu, potom počítejte s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Za každý interval krácení činí krácení 1,5 % výpočtového základu. Jestliže se tedy rozhodnete pro odchod do předčasného důchodu, potom rozhodně zvolte termín tak, abyste zbytečně kvůli několika dním nebo nějakému týdnu zbytečně „nespadl“ do vyššího krácení za předčasnost.

Omezení příjmu a valorizace

Na doplnění uvádím, že předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění a předčasným důchodcům se až do dosažení řádného důchodového věku zvyšuje pouze základní výměra starobního důchodu a na valorizaci procentní výměry důchodu nemají až do dosažení řádného důchodového věku nárok.

Ukončení pracovního poměru a vyčerpání dovolené

Pracovní poměr můžete ukončit se svým zaměstnavatelem poměrně rychle vzájemnou dohodou, v tom vzhledem k uváděným informacím v dotazu nebude problém. Nevím, zdali jste již vyčerpal dovolenou či nikoliv, to rovněž pravděpodobně snadno dořešíte se svým zaměstnavatelem. Z důvodu ukončení pracovního poměru vzájemnou dohodou v podstatě z Vašeho podnětu nebudete samozřejmě mít nárok na odstupné, s čímž ovšem předpokládám, že počítáte.

Důležitost kontroly důchodových údajů

Osobně předpokládám, že jste se již o své důchodové záležitosti zajímal v dostatečném časovém předstihu a máte vše „zkontrolováno“. Zjednodušeně řečeno, že Váš průběh pojištění v databázi České správy sociálního zabezpečení, ze kterého se bude provádět samotný výpočet starobního důchodu je v pořádku a odpovídá skutečnosti. Jestliže tomu tak je, tak odchodu do předčasného důchodu nic nebrání. V opačném případě je vhodné nejdříve vše „napravit“ a případně „vydokladovat“, aby nebyl starobní důchod zbytečně nižší. Odchod do předčasného důchodu ve spěchu nemusí být ideální.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Opět pouze na doplnění uvádím, že občané starší 55 let mají v roce 2025 nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců, přičemž evidence na úřadu práce se v zákonném rozsahu započítává do doby pojištění ovlivňující výši starobního důchodu (řádného i předčasného) jako náhradní doba pojištění. Občané v evidenci na úřadu práce si však musí plnit své zákonné povinnosti z této evidence vyplývající.

Petr Gola