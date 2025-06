Poradna: Nezaměstnanost v předdůchodovém věku

Lucie: Do řádného důchodu budu moci odejít za dva roky. Teď jsem již třináctým měsícem nezaměstnaná. Nevím, co mám dělat? Mám jít do předčasného důchodu?

Do předčasného důchodu jste mohla odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Dle údajů v dotazu Vám do dosažení řádného důchodového věku chybí dva roky, takže nyní můžete odejít do předčasného důchodu již kdykoliv.

Vyčerpání podpory v nezaměstnanosti

V dotazu uvádíte, že jste již třináctým měsícem nezaměstnaná. To znamená, že jste již vyčerpala veškerou podporu v nezaměstnanosti, na kterou jste měla nárok. Občané starší 55 let mohou v letošním roce pobírat podporu v nezaměstnanosti maximálně 11 měsíců. Aktuálně již tedy podporu v nezaměstnanosti nepobíráte a žijete pouze z vlastních úspor nebo případně pobíráte sociální dávky.

Výhodnost předčasného důchodu

Pokud tedy nemůžete najít adekvátní pracovní uplatnění na trhu práce a vyčerpala jste již podporu v nezaměstnanosti, potom pro Vás je předčasný důchod řešením Vaší životní situace. Do předčasného důchodu navíc neodcházíte v nejdřívějším možném termínu, ale přibližně dva roky před dosažením řádného důchodového věku. To znamená, že krácení při samotném výpočtu předčasného důchodu bude nižší, než kdybyste volila odchod do předčasného důchodu dříve o tři roky. Pobírání předčasného důchodu na účet je finanční jistotou. Budete dostávat pravidelný měsíční příjem.

Podmínky pro ochod do předčasného důchodu

Pro přiznání předčasného důchodu však musíte splnit zákonné podmínky. Věkovou podmínku dle uváděných informací splňujete. Ještě však musíte získat potřebnou minimální dobu pojištění. Nárok na předčasný důchod vzniká pouze při splnění podmínky pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Nárok na řádný starobní důchod vzniká v případě splnění podmínky pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Přiznání předčasného důchodu je tedy přísnější než přiznání řádného důchodu.

Předčasný důchod je nižší

I když je předčasný důchod nižší než řádný starobní důchod, protože dochází ke krácení za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, tak je předčasný důchod pro Vás vhodným řešením, protože nemáte práci a vyčerpala jste podporu v nezaměstnanosti. Na doplnění uvádím, že předčasní důchodci mají až do dosažení řádného důchodového věku nárok pouze na zvyšování základní výměry důchodu a procentní výměry nikoliv.

Možnost nástupu do zaměstnání

Předčasní důchodci nemohou až do dosažení řádného důchodového věku pracovat na klasickou pracovní smlouvu, pokud chtějí současně pobírat důchod a mzdu za zaměstnání. V případě, že byste si našla zajímavé pracovní uplatnění na běžnou pracovní smlouvu, tak samozřejmě můžete nastoupit do zaměstnání i během pobírání předčasného důchodu, za dobu výkonu takového zaměstnání byste nemohla pobírat předčasný důchod. Výplata předčasného důchodu by se Vám obnovila po skončení takového zaměstnání nebo po dosažení řádného důchodového věku. Jestliže byste chtěla pobírat předčasný důchod na účet a současně mít nějaký příjem, potom by byla pro Vás řešením brigáda na dohodu o provedení práce. Když je hrubá odměna z dohody o provedení práce 11499 Kč měsíčně a méně, potom je možné takový příjem k předčasnému důchodu mít, neboť takový příjem nezakládá účast na nemocenském pojištění.

Závěrem

Předčasný důchod může být zajímavým řešením Vaší situace, přičemž během pobírání předčasného důchodu si lze přivydělat na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou do limitu.

Petr Gola