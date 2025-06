Poradna: Podprůměrný důchod při vysokých příjmech

Ludvík: V posledních deseti letech jsem měl nadprůměrné příjmy. Byl jsem tedy překvapen, když jsem si nechal orientačně spočítat důchod, do kterého budu odcházet v prosinci. Vyšel mi totiž cca 19 tisíc korun. Očekával jsem alespoň o pět tisíc vyšší, když jsem platil vysoké daně. Můžete mi to vysvětlit?

Výpočet starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, který ve Vašem případě neznám. Proto Vám nemohu poskytnout jednoznačnou informaci, proč Vám orientačně vyšel starobní důchod lehce podprůměrný. V odpovědi tedy rozeberu teoretické možnosti.

Nízké příjmy na začátku kariéry

Do výpočtové formule starobního důchodu v roce 2025 vstupují rozhodné příjmy v letech 1986 až 2024, přičemž dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci, takže každý rok má stejnou váhu. Pokud jste měl tedy vyšší příjmy pouze v posledních deseti letech a předcházejících letech jste měl podprůměrné příjmy, tak můžete mít celkový důchod lehce podprůměrný.

Rozhoduje platba sociálního pojištění

Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Např. z pasivních příjmů z kapitálového majetku nebo z nájmu se nikdy sociální pojištění neplatí. Někteří občané platí relativně vysokou daň z příjmu, ale sociální pojištění platí nižší. Příjmy, ze kterých nebylo zaplaceno sociální pojištění, však nemají žádný vliv na měsíční částku starobního důchodu.

Nízká doba pojištění

Měsíční částka starobního důchodu závisí nejenom na rozhodných příjmech, ale i na získané době pojištění, přičemž doba pojištění se hodnotí v celých ukončených letech. Každý celý ukončený rok pojištění hraje přitom při samotném výpočtu starobního důchodu větší roli, než by se na první pohled mohlo zdát. Pro samotné přiznání řádného starobního důchodu musí žadatel získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, jinak nemůže být starobní důchod přiznán. Pro přiznání předčasného důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Získání pouze minimální doby pojištění je rovněž zpravidla důvodem podprůměrného důchodu.

Odchod do předčasného důchodu

V dotazu neuvádíte, zdali odejdete do řádného starobního důchodu nebo do předčasného důchodu. Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s trvalým krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem je poměrně výrazný, samozřejmě záleží na přesném termínu odchodu do předčasného důchodu.

Nezapočtení nějakého období

Další variantou je, že nebylo při orientačním výpočtu starobního důchodu zohledněno nějaké období. Byla tedy započtena nižší doba pojištění nebo nižší příjmy nebo nebyl výpočet proveden správně. Nevím, kde jste si nechal provádět orientační výpočet důchodu a ani zdali jste zohlednil správně veškerý svůj průběh pojištění. Každý žadatel o starobní důchod by si měl v dostatečném předstihu zkontrolovat, zdali údaje v databázi ČSSZ odpovídají skutečnosti, aby nebyl starobní důchod spočítán zbytečně nižší.

Závěrem

Výpočet důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění, proto nemusí měsíční částka starobního důchodu odpovídat situaci v posledních letech před odchodem do důchodu. Rozhodně Vám tedy doporučuji si velmi pečlivě zkontrolovat Váš celý průběh pojištění.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu

TIP: Kalkulačka řádného důchodu

Petr Gola