Poradna: Dřívější předčasný důchod ze zdravotních důvodů

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. I když máte problémy vykonávat současné zaměstnání, tak do předčasného důchodu nemůžete odejít dříve. Na doplnění uvádím, že zájemci o předčasný důchod musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let, aby jim byl předčasný důchod přiznán. Pro přiznání řádného starobního důchodu stačí získat dobu pojištění v rozsahu alespoň 35 let.

Doplacení pojistného není možné

Dříve než tři roky před dosažením řádného důchodového věku do předčasného důchodu nebudete moci odejít, legislativa neumožňuje ani Vámi navrhované doplacení pojistného za účelem dřívějšího termínu odchodu do předčasného důchodu.

Hledání jiného zaměstnání

V dotazu neuvádíte, kolik Vám je let a kdy dosáhnete řádného důchodového věku. Rovněž neuvádíte, jaké zaměstnání vykonáváte a jaké konkrétní zdravotní problémy máte. Pokud máte v současném zaměstnání zdravotní problémy, tak je vhodné hledat jiné pracovní uplatnění. V předdůchodovém věku je samozřejmě obtížné najít nové místo, věřím, že když budete trpělivá a aktivní, tak se Vám to nakonec podaří. Jestliže jsou Vaše zdravotní problémy příliš závažné, tak může být řešením i podání žádosti o invalidní důchod.

Žádost o invalidní důchod je bez poplatků

S případnou žádostí o invalidní důchod nejsou spojeny žádné poplatky. O invalidní důchod si mohou požádat i občané v předdůchodovém věku. Záleží na konkrétním zdravotním stavu a jeho posouzení posudkovým lékařem.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Na doplnění uvádím, že občané starší 55 let mají případně nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců. Před odchodem do předčasného důchodu je vhodné vyčerpat podpůrčí dobu u podpory v nezaměstnanosti.

Co vědět o předčasném důchodu?

Vzhledem k tomu, že uvažujete o co nejdřívějším odchodu do starobního důchodu, tak předpokládám, že jste již pevně rozhodnuta a budete preferovat předčasný důchod, jakmile splníte věkovou podmínku. Jenom na doplnění tak uvádím, že při volbě předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval krácení. Předčasní důchodci mají navíc omezenu valorizaci důchodu, kdy jim až do dosažení řádného důchodového věku náleží zvýšení pouze základní výměry důchodu a navíc mohou mít předčasní důchod až do dosažení řádného důchodového věku pouze příjem, ze kterého nevzniká povinnost platit sociální pojištění, pokud chtějí stále pobírat i předčasný důchod na účet.

Závěrem

I když máte aktuálně zdravotní problémy, tak budete moci do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Zhoršení zdravotního stavu není důvodem, proč by bylo možné odejít do předčasného důchodu dříve. V závislosti na Vašich zdravotních problémech je možné si požádat o invalidní důchod nebo hledat jiné zaměstnání. Pokud si spoříte v doplňkovém penzijním spoření, tak můžete čerpat předdůchod, který lze začít pobírat dříve než předčasný důchod. V předdůchodu jsou však čerpány vlastní naspořené peníze a nikoliv státní penze, na kterou jste se primárně ptala.

