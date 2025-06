Poradna: Zaměstnavatel se mnou neřeší důchod

Vladislav: Za rok budu moci odejít do normálního důchodu. Teď už mohu odejít do předčasného důchodu. U zaměstnavatele pracuji 30 let, tak jsem myslel, že se mnou bude řešit můj důchod. Pomůže mi s žádostí, poradí mi s termínem a vyřeší moji pracovní budoucnost. Bylo mi však řečeno, že důchod je čistě mojí záležitostí. Co mám tedy udělat?

Odchod do starobního důchodu je skutečně pouze osobním rozhodnutím. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Nyní tedy můžete odejít do důchodu již kdykoliv. Zpětně požádat o předčasný důchod však není možné. O starobní důchod (řádný nebo předčasný) si budete muset zažádat Vy sám osobně. Možná pro Vás bude nejjednodušší vyřídit vše osobně na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

Zaměstnavatel nepodává žádost o důchod

Váš zaměstnavatel skutečně za Vás nebude řešit Váš odchod do důchodu. Vzhledem k tomu, že každý žadatel o starobní důchod se nachází v jiné životní situaci (rodinné, příjmové, zdravotní, majetkové), tak nelze paušálně říci, že ideální je odchod do řádného důchodu nebo předčasného důchodu. Odchod do důchodu si musíte naplánovat Vy a Vy si budete o důchod žádat.

Možnost pokračování v práci

V případě, že chcete i po dosažení řádného důchodového věku nadále pracovat, např. právě u stávajícího zaměstnavatele, tak samozřejmě můžete. Dosažení řádného důchodového věku není totiž výpovědní důvod. V řádném důchodovém věku je možné pracovat na klasickou pracovní smlouvu na dobu neurčitou a mít libovolně vysoký příjem. Jestliže byste z různých důvodů upřednostnil odchod do předčasného důchodu, tak počítejte s tím, že předčasní důchodci mají až do dosažení řádného důchodového věku omezen příjem, neboť nemohou mít příjem ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění. Pokud chcete nadále pracovat na klasickou pracovní smlouvu, potom musíte odejít až do řádného starobního důchodu.

Výhodnější zdanění v důchodu

Na doplnění uvádím, že zaměstnání v řádném důchodu je od letošního roku výhodnější, neboť pracující starobní důchodci mají nárok na slevu na sociálním pojištění ve výši 6,5 % z hrubé mzdy. Pracující starobní důchodci mají tedy při stejné hrubé mzdě vyšší čistou mzdu na účet, než měli v předdůchodovém věku. Např. u hrubé mzdy ve výši 44000 Kč to je o 2860 Kč.

Kontrola průběhu pojištění

Rozhodně Vám však před samotným podáním žádosti o starobní důchod doporučuji zkontrolovat si Váš průběh pojištění, který máte v databázi ČSSZ. Jestli odpovídá skutečnosti. Starobní důchod bude totiž vypočten dle dat a údajů, která má ČSSZ k dispozici. Pokud při kontrole zjistíte nesrovnalosti, tak je můžete odstranit – tj. „vydokladovat“, aby nebyl měsíční starobní důchod zbytečně nižší.

Závěrem

Váš zaměstnavatel skutečně za Vás nemůže vyřídit důchodové záležitosti a nemůže za Vás podat žádost o důchod. Termín odchodu do důchodu si musíte zvolit sám a sám si musíte o starobní důchod požádat. Jestli chce pokračovat v současné práci, tak budete muset zvolit ochod do řádného důchodu, protože předčasní důchodci nemohou pracovat na klasickou pracovní smlouvu. I když budete následně dostávat řádný starobní důchod na účet, tak si k tomu budete moci libovolně přivydělat. Přiznání starobního důchodu nepřináší žádná omezení ohledně příjmů a pracovních možností.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu

TIP: Kalkulačka řádného důchodu

Petr Gola