Poradna: V čem se mi zhorší výpočet důchodu v roce 2026?

20. června 2025 štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 879×

Jaromír: Do normálního důchodu budu odcházet koncem roku 2026. Vím, že má být výpočet starobního důchodu méně výhodný, než tomu je v letošním roce. Můžete mi říci, co všechno pro mě bude znamenat odchod do normálního důchodu až koncem příštího roku?