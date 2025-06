Poradna: Málo odpracovaných let a důchod

Gabriela: Vychovala jsem tři děti a ještě jsem dlouhodobě pečovala o maminku, takže jsem oproti mojí kamarádce, která teď odešla do důchodu, odpracovala málo let. Moje kamarádka není s přiznaným důchodem spokojena a já mám teď obavy, jaký budu mít důchod já. Do důchodu půjdu za dva roky.

Pouze dosažení důchodového věku pro přiznání státního starobního důchodu nestačí. Žadatelé o starobní důchod musí splnit i druhou zákonnou podmínku, tj. získání minimální doby pojištění. Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let a pro přiznání předčasného důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let.

Co se počítá do doby pojištění?

Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy bylo z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění mimo jiné patří i péče o dítě do 4 let věku a péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek.

Doba pojištění a výše důchodu

Měsíční částka starobního důchodu následně závisí nejenom na výši rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, ale i právě na získané době pojištění. Platí jednoduché pravidlo, čím vyšší rozhodné příjmy a vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční částka státního důchodu. Při volbě předčasného důchodu se následně ještě provádí krácení za předčasnost.

Průběh pojištění Vaší kamarádky

V dotazu píšete pouze, že Vaše kamarádka není s přiznanou částkou starobního důchodu spokojena. To neznamená, že budete muset být nespokojena s přiznaným důchodem i Vy. V dotazu nepíšete, zdali Vaše kamarádka odešla do řádného starobního důchodu nebo do předčasného důchodu. Jaké jsou vlastní představy Vaší kamarádky o dostatečném důchodu, protože pro někoho je např. starobní důchod 20 tisíc korun dostatečný, ale pro někoho jiného je nízký. Jedná se o individuální pohled. Proto uvádím, že průměrný starobní důchod v březnu letošního roku činil 21052 Kč, ať máte skutečnou představu, co je nadprůměrný a co podprůměrný starobní důchod v porovnání s ostatními starobními důchodci.

Nutnost znalosti pojištění

Uvádíte, že jste odpracovala méně roků než Vaše kamarádka. To však automaticky neznamená, že budete muset mít nižší starobní důchod. Možná jste se započítáním všech náhradních dob pojištění získala vyšší dobu pojištění než Vaše kamarádka. Možná jste sice odpracovala méně roků, ale měla jste vyšší příjmy, ze kterých bylo placeno sociální pojištění. Bez detailní znalosti průběhu pojištění nelze dělat předem důchodové závěry.

Propočet důchodů

Níže Vám zasíláme odkazy na důchodové kalkulačky v roce 2025, ať máte alespoň základní představu, s jakým důchodem lze počítat. Nyní v červnu 2025 nelze provést výpočet důchodu pro rok 2027, protože nejsou k dispozici potřebné parametry, např. redukční hranice nebo přepočítací koeficienty.

TIP: Kalkulačka průměrné důchodové mzdy

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu

TIP: Kalkulačka řádného důchodu

Kontrola průběhu pojištění

Rozhodně Vám však doporučuji před odchodem do důchodu si pečlivě zkontrolovat, zdali Váš průběh pojištění v databázi ČSSZ odpovídá skutečnosti. To je základní předpoklad, aby vypočtený starobní důchod nebyl zbytečně nižší. V případě, že Vám bude nějaké období chybět nebo najdete jiné nesrovnalosti, tak je nutné je včas „vydokladovat“. Současně počítejte s tím, že pokud se rozhodnete pro odchod do předčasného důchodu, tak ten bude z důvodu krácení za přednost nižší, přičemž krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Petr Gola