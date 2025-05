Poradna: Druhý příjem v předčasném důchodu

26. května 2025 štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 56×

Dominik: Odešel jsem do předčasného důchodu. Ke svému důchodu si přivydělávám ještě na dohodu o provedení práce. Údajně bych prý mohl ještě i v omezeném rozsahu podnikat. To by bylo pro mě zajímavé. Je to pravda? Za jakých podmínek mohu mít i příjem z podnikání?