Poradna: O kolik si zvýším důchod pozdějším odchodem do předčasného důchodu?

Vendula: Uvažuji o odchodu do předčasného důchodu koncem léta, což bude o necelé dva roky dříve. Kdybych si ještě posunula odchod do důchodu o jedno čtvrtletí, o kolik bych si finančně polepšila? Prodloužení odchodu do předčasného důchodu je pro mě krajní možností, muselo by to mít větší finanční vliv.

Když odejdete do předčasného důchodu, tak počítejte s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Krácení přitom činí 1,5 % z výpočtového základu. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení předčasného důchodu. Odchod do předčasného důchodu je však osobním individuálním rozhodnutím, do kterého vstupují i další parametry (např. pracovní situace, zdravotní stav, rodinné důvody).

Rozdílné krácení

V případě, odejdete koncem léta do předčasného důchodu dříve o necelé dva roky dříve před dosažením řádného důchodového věku (tj. o 631 dní až 720 dní před dosažením řádného důchodového věku), potom se provede krácení za 8 × započatých 90 kalendářních dní a bude činit 12 % výpočtového základu. Pokud se odejde do předčasného důchodu později, tak aby se provedlo krácení za 7 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti (tj. o 541 dní až 630 dní před dosažením řádného důchodového věku), tak bude krácení činit 10,5 % výpočtového základu.

Výpočet předčasného důchodu

Vzhledem k tomu, že v dotazu neuvádíte žádné konkrétní údaje, tj. rozhodné příjmy ani získanou dobu pojištění, tak Vám nemohu provést potřebný výpočet. Uvedu alespoň praktický výpočet na vzorovém příkladu, od kterého si můžete následně případně odvodit, jak velký finanční rozdíl pro Vás odchod do předčasného důchodu později znamenal.

Praktický příklad výběru termínu předčasného důchodu

Paní YX má osobní vyměřovací základ (průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky v současné hodnotě) ve výši 45000 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 44 let. Pokud jsou Vaše rozhodné příjmy za odpracované roky nižší, potom by byl finanční rozdíl mezi níže uvedenými důchodovými variantami o něco nižší. Jestliže jsou naopak Vaše příjmy vyšší, potom by byl rozdíl o něco vyšší. U nejběžnějších příjmů by to bylo v řádech desetikorun.

Když paní YX odejde do předčasného důchodu dříve v intervalu 631 dní až 720 dní před dosažením řádného důchodového věku, potom bude mít měsíční předčasný důchod ve výši 19165 Kč. Pro názornost nepočítáme s výchovným na děti, které činí 503 Kč na každé dítě. Výchovné je ve všech případech stejně vysoké, proto nezvyšuje ani nesnižuje rozdíl ve výši důchodu v jednotlivých důchodových variantách.

Jestliže paní YX odejde do předčasného důchodu dříve v intervalu 541 dní až 630 dní před dosažením řádného důchodového věku, tak bude mít měsíční předčasný důchod ve výši 19568 Kč.

Odchod do předčasného důchodu později o jeden interval zvýší měsíční předčasný důchod paní YX o 403 Kč.

S čím počítat při volbě předčasného důchodu?

Zájemci o předčasný důchod by měli při svém důchodovém rozhodování počítat s tím, že v předčasném důchodu je omezena vlastní výdělečná činnost, kdy nelze mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Současně mají předčasní důchodci až do dosažení řádného důchodového věku nárok pouze na zvýšení základní výměry důchodu, to znamená, že mají omezenu každoroční valorizaci.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu

Petr Gola