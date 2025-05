Poradna: Jak můžu odejít do důchodu co nejdříve?

Pavel: Práce je pro mě čím dál náročnější, je to velký stres. Budu chtít jít do důchodu v nejdřívějším možném termínu. Na důchod si dlouhodobě spořím. Počítám s krácením a nižším důchodem. Jak to mám udělat?

Řádný důchodový věk se liší v závislosti na ročníku narození. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. V dotazu neuvádíte Váš ročník narození, pro názornost však uvádím v tabulce níže důchodový věk pro některé ročníky narození, které by mohly připadat do úvahy. Důchodový věk je uveden v příloze číslo jedna zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.

Důchodový věk mužů dle ročníku narození (pro ročníky narození 1963 až 1969)

Rok narození Důchodový věk 1963 64r+8m 1964 64r+10m 1965 65r 1966 65r+1m 1967 65r+2m 1968 65r+3m 1969 65r+4m

Státní důchod nelze dostávat dříve

Nejdříve je možné dostávat státní důchod na účet tři roky před dosažením řádného důchodového věku, což je nejdřívější termín pro možný odchod do předčasného důchodu. Neexistuje žádná možnost, jak si zajistit výplatu státního důchodu dříve, a to ani nějakým doplacením pojistného. Přestat dříve pracovat je však pochopitelně možné. Na doplnění uvádím, že občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců.

Evidence na úřadu práce bez nároku na podporu

Občané v předdůchodovém věku, kteří vyčerpají podporu v nezaměstnanosti, by však měli zůstávat v evidenci na úřadu práce, protože za všechny občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát a evidence na úřadu práce, kdy již nenáleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává v omezeném rozsahu jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely.

Vlastní úspory a předdůchod

Případný předdůchod, kdy jsou čerpány vlastní naspořené finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, je možné dostávat na účet nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku. Podmínkou je mít dostatečně vysoké úspory na smlouvě, protože měsíční částka předdůchodu musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy. I občané čerpající předdůchod mohou případně požádat o odchod do předčasného důchodu a pobírat předdůchod a předčasný důchod současně. Souběh těchto příjmů je možný, protože pouze předčasný důchod vyplácí stát.

Výhody předdůchodu

Za občany čerpající předdůchod z doplňkového penzijního spoření platí zdravotní pojištění stát a období předdůchodu se pro budoucí výpočet starobního důchodu hodnotí jako vyloučená doba pojištění a nedochází tak ke snížení osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdy za odpracované roky v současné hodnotě). Pochopitelně je možné čerpat v předdůchodovém věku vlastní finanční prostředky z jiných finančních produktů, v takovém případě je však potřeba počítat s tím, že nejsou čerpány výše uvedené dvě legislativní výhody, tak jako je tomu u předdůchodu.

Krácený předčasný důchod

V případě, že se rozhodnete pro odchod do trvale kráceného předčasného důchodu, tak počítejte s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Krácení u předčasného důchodu je trvalé a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. Termín odchodu do důchodu je však individuálním rozhodnutím, protože každý žadatel o důchod se nachází v jiné životní situaci.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu

TIP: Kalkulačka důchodového věku

Petr Gola