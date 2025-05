Poradna: Rozvod v předdůchodovém věku

Kateřina: Koncem října budu odcházet do normálního důchodu. V lednu jsem se však rozvedla s manželem. Vzhledem k tomu, že jsem dlouhodobě podporovala manžela v jeho kariéře, tak jsem měla nižší příjmy. Často jsem pracovala na zkrácený úvazek nebo za nízkou mzdu v okolí bydliště, abych se mohla starat o domácnost. Jak to teď budu mít s důchodem?

Měsíční částka Vašeho starobního důchodu bude záviset výhradně na Vašem průběhu pojištění. To znamená, že do výpočtové formule starobního důchodu budou vstupovat pouze Vaše rozhodné příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, a získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010, péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu). Jestliže jste získala vysokou dobu pojištění, tak můžete mít zajímavou částku starobního důchodu i při relativně nižších rozhodných příjmech.

Průměrná důchodová mzda

Z Vašich rozhodných příjmů se vypočítá osobní vyměřovací základ, což je průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2024.

Péče o manžela Vám důchod nezvýší

I když jste se po profesní stránce manželovi hodně obětovala, tak tato skutečnost nebude mít žádný vliv na Váš přiznaný starobní důchod v roce 2025. Měsíční částka Vašeho starobního důchodu skutečně závisí pouze na Vašem konkrétním průběhu pojištění. Péče o manžela není ve výpočtové formuli v roce 2025 nijak zohledněna. Pokud měl Váš manžel nadprůměrné příjmy a Vy jste měla podprůměrné příjmy, tak bude mít Váš manžel nadprůměrný důchod a Vy podprůměrný důchod.

Orientační výpočty důchodu

Vzhledem k tomu, že neznám Váš průběh pojištění, tak Vám nejsem schopen říci, jakou případně můžete očekávat měsíční částku starobního důchodu. Níže Vám však zasíláme odkazy na naše kalkulačky, ve kterých si můžete vypočítat průměrnou důchodovou mzdu (osobní vyměřovací základ), řádný starobní důchod a případně i předčasný důchod. Při odchodu do předčasného důchodu je však nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Vy jste však pravděpodobně již rozhodnuta odejít do řádného starobního důchodu, což je s ohledem na měsíční částku starobního důchodu pro Vás správným rozhodnutím.

TIP: Kalkulačka osobního vyměřovacího základu

TIP: Kalkulačka starobního důchodu

Zhoršení životní situace

Rozvod v předdůchodovém věku není po finanční stránce jednoduchou záležitostí. Ve Vašem případě bude mít pravděpodobně negativní dopad na Vaši životní úroveň. Záleží samozřejmě na Vašem konkrétním finančním vyrovnání. S ohledem na výpočet starobního důchodu jste na tom hůře, protože jste se po pracovní stránce přizpůsobovala manželovi. Pokud byste stále žila s manželem, tak by tato skutečnost byla kompenzována nadprůměrným důchodem Vašeho manžela. Z důvodu rozvodu tomu tak však nebudete a Vaše finanční situace bude značně složitější.

Žádný vdovský důchod

Na doplnění uvádím, že z důvodu rozvodu nemůžete mít ani nárok na případný vdovský důchod po Vašem bývalém manželovi. I když trvalo manželství třeba poměrně dlouho a vychovali jste společně více dětí (tyto skutečnosti ve Vašem případě neznám, uvádím pouze na vysvětlení), tak nebudete mít nárok na vdovský důchod.

Petr Gola