Cena zlata láme rekordy: Překročení 3500 dolarů a co dál?

Mnoho důvodů růstu

Růst ceny zlata není způsoben jediným faktorem, ale kombinací několika příčin, což podporuje předpoklad jejího dalšího růstu. V současnosti nelze jednoznačně určit, který důvod je hlavní, lze je pouze vyjmenovat. Prvním je role zlata jako bezpečného přístavu. V době, kdy nikdo neví, co může americký prezident Donald Trump udělat, panuje na trzích extrémní nejistota. Opakované změny v zavádění cel ukázaly, že nic není jisté. Akciové trhy zažívají vysokou volatilitu – jeden Trumpův příspěvek na sociálních sítích dokáže během několika minut posunout trhy o několik procent nahoru či dolů. Není divu, že v tomto období nejistoty investoři hledají útočiště ve zlatě.

Nejistota na všech úrovních

Nejistota není pouze ekonomická, ale také geopolitická. Trump neváhá vést ekonomickou válku s Čínou, která se však odmítá vzdát. Na americká cla ve výši 145 % odpověděla Čína zavedením cel 120 % na americké zboží. Trump zakázal vývoz čipů H20 od společnosti Nvidia, určených primárně pro čínský trh, a Čína zřejmě brzy odpoví. Nikdo zatím neví, kdy se tento souboj mezi ekonomickými velmocemi zastaví, ale každá reakce negativně ovlivňuje akciové trhy, což podporuje růst ceny zlata. K tomu přispívá i fakt, že Trumpovi se dosud nepodařilo zastavit konflikt na Ukrajině ani najít trvalé řešení pro Blízký východ. Bezpečnostní prémie na ceně zlata tak dále roste.

Slabý dolar

Dalším důvodem růstu ceny zlata je oslabující americký dolar, za čímž opět stojí Donald Trump. Za normálních okolností by hodnota dolaru ve světě rostla kvůli obavám z hospodářské recese nebo bezpečnostním rizikům. Trump však opakovaně zdůrazňuje, že klíčem k prosperitě USA je slabý dolar. Měnové trhy jeho slova bedlivě sledují, a dolar tak navzdory pozitivním vlivům oslabuje. Slabý dolar podporuje růst ceny zlata, protože investoři, kteří nenakupují v dolarech, si mohou dovolit koupit více zlata. Poptávka po zlatě tak celosvětově roste.

Našlo by se i mnoho dalších důvodů, proč by cena zlata měla pokračovat v růstu. Scénář, kdy cena zlata do konce roku dosáhne 4000 dolarů za unci, už nepůsobí nerealisticky.

Matěj Široký