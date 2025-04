Poradna: Co musím splnit, abych měl důchod 25 tisíc?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a průměrné mzdě za odpracované roky v současné hodnotě (tzv. osobním vyměřovacím základu). Rozhodné příjmy se počítávají vždy od roku 1986.

Rozhodné příjmy v roce 2025

Např. při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2024. Dřívější příjmy se při výpočtu důchodu přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Výpočtová formule v roce 2029 není známá

V současné době je možné přesně vypočítat pouze řádný nebo předčasný důchod v roce 2025. Nyní v dubnu nelze vypočítat ani starobní důchod v roce 2026, protože nejsou k dispozici redukční hranice a přepočítací koeficienty. Z toho vyplývá, že není možné ani vypočítat důchod v roce 2029, kdy dle údajů v dotazu dosáhnete řádného důchodového věku.

Výpočet v roce 2025

V přiložené tabulce níže jsme Vám pro názornost vypočetli několik důchodových variant, kdy může být řádný starobní důchod 25000 Kč. Všechny výpočty jsou však provedeny dle výpočtové formule starobního důchodu v roce 2025. Z tabulky je názorně vidět, že získaná doba pojištění významně ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu.

Průměrná mzda Doba pojištění Sloupec 3 69 000 Kč 41 let 25 017 Kč 63 000 Kč 43 let 25 004 Kč 57 700 Kč 45 let 25 020 Kč 52 700 Kč 47 let 25 008 Kč

Případný předčasný důchod

Pokud byste si zvolil odchod do předčasného důchodu, tak počítejte s tím, že byste musel mít výrazně vyšší průměrnou důchodovou mzdu, abyste dosáhl na starobní důchod ve výši 25000 Kč. Při volbě předčasného důchodu totiž dochází ke krácení za předčasnost a navíc se získá nižší doba pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku.

Zvýšení důchodu těsně před odchodem do důchodu

Vzhledem k tomu, že při výpočtu starobního důchodu se hodnotí celý průběh pojištění, tak je nesmírně složité v posledních letech před dosažením řádného důchodového věku nějak zvýšit starobní důchod. I případně velmi vysoké příjmy v předdůchodovém věku by v takovém případě zvýšily starobní důchod méně, než by se na první pohled mohlo zdát. Vždyť při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 se hodnotí příjmy za 39 let.

Vlastní finanční zajištění

Pro zvýšení životní úrovně v důchodu je tedy vhodné těch pár let, co Vám chybí do dosažení řádného důchodového věku maximalizovat vlastní spoření a vlastní finanční zajištění na důchod. Úloha vlastního zabezpečení na penzi je velmi důležitá.

Závěrem

Pár let před dosažením řádného důchodového věku si již měsíční důchod pravděpodobně příliš nezvýšíte, neboť výše důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění a příjmově lepších nebo horších pár let ovlivní důchod poměrně málo. Rozhodující bude zvolení termínu odchodu do důchodu. Pokud byste se rozhodl odejít do předčasného důchodu, tak bude měsíční částka důchodu pochopitelně nižší než při odchodu až do řádného důchodu. Čím dříve byste do předčasného důchodu odešel, tím vyšší finanční rozdíl by mezi předčasným důchodem a případným řádným starobním důchodem byl.

TIP: Kalkulačka starobního důchodu

Petr Gola