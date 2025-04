Poradna: O kolik peněz přijdu předčasným důchodem?

Barbora: Uvažuji o odchodu do předčasného důchodu. Mám však strach, jak to budeme s manželem finančně zvládat. Manžel totiž dlouhodobě podniká a platí minimální pojištění. O kolik budu asi mít nižší důchod kvůli předčasnému důchodu? Mohla bych si následně přivydělat?

Pokud se opravdu rozhodnete odejít do předčasného důchodu, tak skutečně budete mít měsíční důchod nižší, než když odejdete až do normálního řádného důchodu. Předčasný důchod je nižší oproti řádnému důchodu z důvodu krácení za předčasnost a z důvodu získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku.

Krácení u předčasného důchodu

Při volbě předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Kdo má nárok na nižší krácení od roku 2026?

Žadatelé o předčasný důchod v příštím roce mohou dosáhnout na poloviční krácení, jestliže získali vysokou dobu pojištění v rozsahu 45 let. Do potřebné doby pojištění pro nižší krácení u předčasného důchodu se však nezapočítávají některé náhradní doby pojištění, takže je poměrně těžké tuto zákonnou podmínku splnit.

Čím dříve do předčasného důchodu odejdete, tím nižší penze

Termín odchodu do předčasného důchodu poměrně významně ovlivňuje výslednou částku měsíčního důchodu. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a tím nižší měsíční penze.

Neznám Váš průběh pojištění

Výpočet řádného starobního důchodu i předčasného důchodu závisí na celém průběhu pojištění, který ve Vašem případě neznám. Navíc ani neuvádíte, o kolik dříve chcete do předčasného důchodu odejít. Takže Vám nejsem schopen říci žádné konkrétní čísla, o kolik byste si případně předčasným důchodem pohoršila. Jestliže však znáte svůj průběh pojištění, tak si můžete provést výpočet řádného i předčasného důchodu dle výpočtové formule roku 2025 v našich důchodových kalkulačkách.

TIP: Kalkulačka řádného starobního důchodu

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu

Velmi nízký důchod Vašeho manžela

Jestliže Váš manžel dlouhodobě podniká a platí pouze minimální zálohy na sociálním pojištění, tak jeho měsíční důchod bude skutečně velmi nízký. Občané pracující celý život za minimální mzdu mají velmi výrazně vyšší starobní důchod než OSVČ platící pouze minimální zálohy na sociálním pojištění. V praxi není nijak překvapující, že bývalé osoby samostatně výdělečně činné nemají starobní důchod ani 14 tisíc korun. Vlastní finanční zajištění na penzi je pro OSVČ velmi důležité. Vzhledem k tomu, že OSVČ mají již značně nízký řádný starobní důchod, tak odchod do předčasného důchodu pro ně nepřipadá v podstatě do úvahy.

Přivýdělek v předčasném důchodu

Když se rozhodnete odejít do trvale kráceného předčasného důchodu, tak si budete moci až do dosažení řádného důchodového věku přivydělat pouze omezeně, neboť nebudete moci mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Po dosažení řádného důchodového věku budete moci mít již neomezené vlastní příjmy. V praxi si předčasní důchodci do dosažení řádného důchodového věku nejčastěji přivydělávají na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11499 Kč a méně. Když je hrubá měsíční odměna do limitu, tak z ní nevzniká povinnost platit sociální pojištění a je splněna zákonná podmínka.

Petr Gola