Dividendové žně na pražské burze

Dividendové království

Pražská burza je stvořena jako ráj pro dividendové investory. Většina firem zde vyplácí dividendu jednou ročně. Kdo chce profitovat z tučných dividend, měl by si s nákupem akcií pospíšit. Rozhodné dny, kdy vzniká nárok na dividendu, bývají většinou v květnu, u každé akcie je to však individuální. Investor proto musí pečlivě sledovat tyto dny u každé akcie zvlášť a nezaměnit si den nároku na dividendu s dnem její výplaty.

Potvrzené dividendy

Zatím máme potvrzené dividendy u čtyř firem. Pojišťovna VIG vyplatí 1,55 eura na akcii, což odpovídá hrubému výnosu 3,9 %. Erste Group oznámila záměr vyplatit 3 eura na akcii, což představuje hrubý výnos 4,5 %. U těchto dvou akcií investor nesmí zapomenout, že daň bude nejprve odvedena v Rakousku. Následně ještě bude muset zaplatit 5 % českému finančnímu úřadu, ale může si zažádat o vrácení daně od rakouské strany.

Známe také výši dividend u dvou českých bank. Komerční banka vyplatí 91,30 korun na akcii, což představuje velmi slušný dividendový výnos 8,3 %. Banka vyplácí 100 % svého zisku. Moneta navrhuje dividendu 10 korun na akcii, což odpovídá výnosu přibližně 6,8 %. Mnozí akcionáři však doufají, že by Moneta mohla přistoupit k výplatě mimořádné dividendy, jako tomu bylo loni.

Odhadované dividendy

U dalších firem si na konečné návrhy ještě musíme počkat. Vzhledem k tomu, že většina firem na pražské burze má pevně nastavenou dividendovou politiku, můžeme vycházet z výplatních poměrů zisku z minulých let. U ČEZ se dá předpokládat dividenda kolem 47 korun na akcii, což by akcionářům nabídlo výnos na úrovni 4,4 %. Kdyby ČEZ nemusel platit speciální daň „windfall tax“, mohla by být dividenda dvojnásobná. Je škoda, že český stát zvolil tuto formu zdanění. Jako většinový vlastník ČEZ mohl raději navýšit dividendu, z čehož by profitovali i drobní akcionáři. Těch je u ČEZ přes 150 tisíc, a dividenda by tak zůstala v Česku.

Zbrojovka Colt by mohla vyplatit o něco vyšší dividendu než letos, s hrubým dividendovým výnosem kolem 4 %. Dividendový král české burzy, Philip Morris, by měl opět vyplatit většinu svého zisku. Tato tabáková firma by mohla nabídnout roční výnos na úrovni 7 %.

Jak vidíme z našeho přehledu, držet české akcie kvůli dividendám se vyplatí. S ohledem na výši inflace v Česku, tak dividendy inflaci s přehledem pokryjí. Růst pražské burzy v posledních měsících je pak velmi příjemným bonusem.

Matěj Široký