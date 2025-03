Proč manažeři opouštějí americké akcie?

Bank of America pravidelně zveřejňuje své exkluzivní studie trhu. Poslední studie nabídla několik možných vysvětlení toho, co se děje na amerických akciových trzích. Americké trhy nemají tento rok na růžích ustláno. Výrazně se propadly ze tří hlavních důvodů: prvním byl příchod čínského jazykového modelu DeepSeek, druhým Trumpova hra s cly a třetím strach z recese, který trhy zachvátil v březnu.

Američtí manažeři americkým akciím nevěří

Z průzkumu Bank of America vyplývá, že manažeři velkých hedgeových fondů se ve velkém zbavovali amerických akcií. Na otázku banky, zda si myslí, že americká ekonomika má svůj vrchol za sebou, odpovědělo kladně 69 % manažerů. Pouze 21 % z nich očekává, že se americké ekonomice bude dařit lépe. Pro drobného investora je to vždy vážné varování – pokud se velcí hráči zbavují určitého typu aktiv, v tomto případě amerických akcií, je to signál, který stojí za pozornost.

Kam tečou peníze?

Pokud američtí manažeři stahují peníze z jednoho místa, musí je přesunout jinam. Peníze jsou oběživo, které musí neustále cirkulovat. Pro nás, Evropany, je dobrou zprávou, že si manažeři fondů vybrali evropské akcie. O důvodech můžeme spekulovat. Jedním z možných vysvětlení jsou nízké úrokové sazby eura. V USA Jerome Powell potřebuje čas, aby rozhodl, zda je vhodná chvíle úrokové sazby snížit. Evropská centrální banka naopak v březnu své sazby snížila. Ačkoli připustila, že původní plán pravidelně snižovat sazby o 25 bazických bodů na každém zasedání je ohrožen, je jasné, že její měnová politika bude pružnější. Z tohoto uvolnění budou dříve či později těžit evropské firmy.

Dalším možným důvodem mohou být obavy z nevyzpytatelných rozhodnutí Donalda Trumpa. Ten chce od základu přestavět fungování americké ekonomiky, což může trvat dlouho. Investoři mají z tohoto období oprávněný strach a raději se vrátí, až se do Ameriky vrátí prosperita. Kromě evropských akcií se investoři nyní zaměřují také na zdravotní a bankovní sektor. Zájem o zdravotní sektor je pochopitelný, protože jde o defenzivní odvětví, které je odolnější vůči ekonomickým otřesům.

Z čeho mají manažeři strach?

Report přinesl ještě jednu zajímavou informaci o možných příčinách obav na trhu. Podle 55 % respondentů je největším rizikem recese vyvolaná ekonomickou válkou. Dalších 19 % uvedlo, že největším problémem by mohla být inflace a následné zvýšení úrokových sazeb americkým Fedem. Jako třetí největší riziko je považována recese způsobená aktivitou DOGE. Muskův tým omezuje jak výdaje amerického státního rozpočtu, tak pracovní místa ve státní správě, což by mohlo k recesi v USA přispět. Tato rizika v současnosti existují, ale kdo chce na trzích uspět, neměl by se jimi nechat paralyzovat. Strach je při obchodování špatný rádce.

Matěj Široký