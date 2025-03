Poradna: Daňová úspora manželů v podnikání při zaměstnání

Ondřej: Pracuji na normální smlouvu. Současně plánuji začít podnikat. Chtěl bych, aby mi pomáhala manželka. Ta ovšem taky pracuje. Jak to daňově udělat, abychom oba platili nižší daně?

V případě, že budete vykonávat samostatnou výdělečnou činnost při zaměstnání, tak budete vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. To znamená, že při výpočtu ročního sociálního a ročního zdravotního pojištění nebudete muset dodržet minimální vyměřovací základ, tak jako OSVČ vykonávající hlavní činnost. Při nižším zisku to znamená zajímavou daňovou úsporu.

Manželka jako spolupracující osoba

V případě, že Vám bude manželka v podnikání pomáhat, tak bude rovněž vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Jestliže pracuje Vaše manželka na pracovní smlouvu, tak bude rovněž vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Na manželku převedete část příjmů a část výdajů, vše dle zákona o dani z příjmu fyzických osob, konkrétně dle § 13.

Daňové přiznání

V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti budete muset Vy i Vaše manželka vyplnit daňové přiznání a nebudete moci požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. V příloze číslo jedna daňového přiznání si vypočtete dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti, uvedete spolupracující osobu a vyčíslíte část příjmů a výdajů, které se převádí na Vaši manželku.

Kdy se neplatí sociální pojištění?

V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociálního pojištění vůbec neplatí, když je hrubý zisk do limitu. Pro celý kalendářní rok 2025 je limitem hrubý zisk do 111736 Kč. Jestliže však budete vedlejší samostatnou výdělečnou činnost vykonávat pouze po část roku, tak bude pro Vás platit nižší limit v závislosti na skutečném počtu měsíců. Nejvýraznější daňové úspory lze tak dosáhnout, pokud budete mít hrubý zisk do limitu a z vedlejší samostatné výdělečné činnosti nebudete platit sociální pojištění.

Stejný limit by platil i pro Vaši manželku

Pokud Vám bude s výkonem vedlejší samostatné výdělečné činnosti pomáhat manželka, pro kterou se bude rovněž jednat o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, potom bude stejný limit pro neplacení sociálního pojištění platit i pro Vaši manželku.

Výhoda spolupráce

Spolupráce s Vaší manželkou by se Vám finančně a daňově nejvíce vyplatila v případě, že po převedení části příjmů a části výdajů na Vaši manželku byste neplatil sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti Vy ani Vaše manželka. Kdybyste v takovém případě institut spolupráce nevyužil, tak byste sociální pojištění platil.

Praktický příklad

Pan XY bude po celý kalendářní rok 2025 vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost při zaměstnání. Hrubý zisk (tj. příjem ponížený o výdaje) bude mít 180000 Kč. Na manželku převede pan XY část hrubého zisku ve výši 80000 Kč a sám bude zdaňovat 100000 Kč. Pan XY i jeho manželka vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost při zaměstnání. Oba budou mít hrubý zisk do limitu pro neplacení sociálního pojištění. Z důvodu využití institutu spolupráce nebude nikdo z nich platit ze samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění. Kdyby pan XY nevyužil institutu spolupráce a měl roční hrubý zisk ve výši 180000 Kč, potom by musel na sociálním pojištění zaplatit 28908 Kč (180000 Kč × 55 % × 29,2 %).

Petr Gola