Poradna: Nikdy jsem neměl podporu v nezaměstnanosti a budu mít podprůměrný důchod

Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění. Váš průběh pojištění neznám, takže Vám nejsem schopen říci, jak vysoký starobní důchod můžete očekávat a zdali máte vše v pořádku. Podprůměrný důchod mohou v praxi mít i občané, kteří nikdy nečerpali podporu v nezaměstnanosti. Za nečerpání podpory v nezaměstnanosti nenáleží žádný speciální důchodový bonus nebo zvýhodnění.

Kontrola průběhu pojištění

Rozhodně Vám však doporučuji si ještě jednou detailně zkontrolovat Váš průběh pojištění, zdali máte v databázi České správy sociálního zabezpečení evidována všechna zaměstnání nebo roky výkonu samostatné výdělečné činnosti. A zdali skutečné příjmy odpovídají evidovaným údajům.

Výpočtová formule důchodu

Samotná částka důchodu závisí na příjmech od roku 1986, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Např. při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2024. Z těchto příjmů se vypočítá průměrná měsíční mzda v současné hodnotě, tzv. osobní vyměřovací základ. Druhým vstupním údajem pro výpočet důchodu je získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, vojenská služba).

Důležitost znalosti průběhu pojištění

V dotazu neuvádíte, jak vysoký starobní důchod by Vám měl být přiznán a ani termín odchodu do důchodu. Rovněž neuvádíte, zdali odcházíte do řádného nebo předčasného starobního důchodu. Dále nevím, jak vysoké příjmy jste během produktivního života měl a ani kolik jste měl mezer v pojištění, které jste řešil brigádami. Všechny tyto skutečnosti mají vliv na měsíční částku starobního důchodu.

Důvody podprůměrného důchodu

Obecně je důvodem podprůměrného důchodu získání nižšího osobního vyměřovacího základu a nižší doby pojištění. Poměrně významný vliv na výši důchodu mohou mít i Vaše mezery v pojištění. Pokud jste během daného období nesplňoval účast na pojištění (např. z důvodu práce na dohody s odměnou do limitu), tak jste si brigádami nezvyšoval dobu pojištění a „rozmělňoval“ osobní vyměřovací základ.

Pobírání podpory v nezaměstnanosti nevadí

Pro přiznání podpory v nezaměstnanosti musí být splněny zákonné podmínky. Ne každý občan v evidenci na úřadu práce má nárok na podporu v nezaměstnanosti. Krátkodobá nezaměstnanost, a to i třeba několikrát během produktivního života, má minimální negativní vliv na výši státního důchodu. Doba evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se totiž hodnotí pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění. Vaši známí, kteří třeba i několikrát pobírali podporu v nezaměstnanosti, tak mohou skutečně mít nadprůměrný důchod, jestliže měli v zaměstnání nadprůměrné příjmy a celkově získali vyšší dobu pojištění.

Závěrem

Přestože jste nikdy nečerpal podporu v nezaměstnanosti, tak můžete skutečně mít podprůměrný důchod. Záleží na Vašem celém průběhu pojištění. Rozhodně Vám však doporučuji si ještě jednou zkontrolovat celý Váš průběh pojištění.

TIP: Kalkulačka starobního důchodu

Petr Gola