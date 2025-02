Poradna: Předčasný důchod nebo minimální mzda?

Barbora: V zaměstnání jsem obdržela výpověď a byla 11 měsíců na úřadu práce. Podporu v nezaměstnanosti jsem již vyčerpala. Aktuálně mám dvě možnosti. První možností je odchod do předčasného důchodu, což budu moci za tři měsíce. Druhou možností je nástup do práce v místě bydliště, bohužel mzda by byla pouze na úrovni minimální mzdy. Dojíždět za prací ve své věku již nechci. Co byste mi poradili?

Bohužel neexistuje jedno univerzálně nejlepší důchodové datum. Každý žadatel se nachází v jiné situaci a má jiné priority. Jednoznačnou odpověď, jak máte postupovat, Vám nejsem schopen říci. Níže v textu rozeberu výhody a nevýhody obou uváděných variant.

Podmínky pro odchod do předčasného důchodu

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Nárok na předčasný důchod mají občané, kteří získali dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let.

S čím počítat při odchodu do předčasného důchodu?

V případě odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval krácení. Předčasní důchodci navíc nemají až do dosažení řádného důchodového věku nárok na valorizaci procentní výměry starobního důchodu. Rovněž případný výdělek v předčasném důchodu je omezen, když nelze mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění.

Řádný důchod je vždy vyšší

Jestliže odejdete až do řádného starobního důchodu, tak budete mít měsíční částku starobního důchodu značně vyšší, než by tomu bylo v případě odchodu do předčasného důchodu. Krátkodobé období práce za minimální mzdu bude mít na výši řádného starobního důchodu menší vliv, než to vypadá na první pohled. Při výpočtu starobního důchodu se totiž hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, již od roku 1986. Hodnotí se tedy poměrně dlouhé příjmové období. Několik příjmově lepších nebo naopak několik příjmově horších let nehraje ve výpočtu starobního důchodu tak významnou roli. Rozhodujícím příjmovým údajem je totiž průměrná důchodová mzda (osobní vyměřovací základ).

Důležité období pojištění

Měsíční částka starobního důchodu závisí nejenom na výši rozhodných příjmů, ale i na získané době pojištění. Do doby pojištění se každý odpracovaný rok započítává jako jeden rok. Výše mzdy není rozhodující. Prací za minimální mzdu si tedy budete pořád zvyšovat dobu pojištění, která hraje při výpočtu starobního důchodu důležitou roli.

Skončit v práci můžete kdykoliv

V dotazu neuvádíte, jakou práci byste za minimální mzdu vykonávala a jak by tato práce pro Vás byla náročná. Nebo jaký je v zaměstnání pracovní kolektiv apod. Třeba je možnost zajímavého zvýšení mzdy po zkušební době. Všechny tyto okolnosti samozřejmě Vaše rozhodování ovlivňují. V případě nejistoty můžete do zaměstnání nastoupit a jestliže následně zjistíte, že daná práce vůbec neodpovídá Vaší představě a je pro Vás příliš náročná s ohledem na nabízené finanční ohodnocení, tak můžete samozřejmě dát výpověď. Na druhou stranu většinou existuje možnost začít pro zaměstnavatele vykonávat zajímavější a lépe ohodnocenou práci.

Závěrem

Při případném odchodu do předčasného důchodu počítejte s nižším důchodem a výše uvedenými legislativními opatřeními. Řádný starobní důchod byste měla vyšší. Otázkou však zůstává, zdali nové zaměstnání za minimální mzdu Vám za to stojí. Alespoň do dosažení věku pro odchod do předčasného důchodu je však dobré danou práci vzít, abyste nebyla bez finančních prostředků, protože podporu v nezaměstnanosti jste již vyčerpala.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2025

TIP: Kalkulačka řádného starobního důchodu v roce 2025

Petr Gola