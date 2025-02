Poradna: Nezaměstnanost a invalidní důchod

O invalidní důchod si můžete samozřejmě požádat. Žádost o invalidní důchod je bez poplatků a je vhodné podání žádosti o invalidní důchod konzultovat s ošetřujícím lékařem. Případné zamítnuté žádosti o invalidní důchod není důvodem, proč by nemohlo být v budoucnu o invalidní důchod opětovně žádáno.

Přiznání invalidity a získání doby pojištění

Pro přiznání invalidního důchodu musí žadatelé o invalidní důchod splnit dvě zákonné podmínky. Musí mu být přiznána invalidita prvního stupně, druhého stupně nebo třetího stupně posudkovým lékařem a současně musí získat minimální dobu pojištění, která se liší dle věku.

Minimální doba pojištění u lidí starších 28 let

Např. občané starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu pěti let v posledních deseti letech. Minimální dobu pojištění splní i občané starší 38 let, který splní podmínku doby pojištění alespoň v rozsahu deseti let v posledních dvaceti letech. Bez ziskání minimální doby pojištění nelze invalidní důchod pobírat ani při závažnějších zdravotních problémech.

Dobu pojištění splňujete

V dotazu uvádíte, že jste u bývalého zaměstnavatele pracoval skoro deset let a na úřadu práce jste v současné době déle než jeden rok. Z toho vyplývá, že potřebnou dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu splňujete. Současná evidence na úřadu práce není důvodem, proč by Vám nemohl být invalidní důchod přiznán.

Záležet bude na přiznání či nepřiznání invalidity

Vzhledem k tomu, že minimální dobu pojištění splňujete, tak přiznání či nepřiznání invalidního důchodu bude záviset na posouzení Vašeho zdravotního stavu. I když máte zdravotní problémy, které jste blíže nespecifikoval, tak to automaticky nemusí znamenat přiznání alespoň prvního stupně invalidity. Záleží na Vašem zdravotním stavu, který neznám.

Výpočet invalidního důchodu

Samotná částka invalidního důchodu následně závisí na získané době pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění), výši osobního vyměřovacího základu (tj. průměrné hrubé měsíční mzdy za odpracované roky před přiznáním invalidity v současné hodnotě) a právě na stupni invalidity. Výpočet invalidního důchodu tedy závisí na konkrétním průběhu pojištění.

Věk žadatele o invalidní důchod nehraje roli

Do výpočtové formule invalidního důchodu nijak nevstupuje věk žadatele o invalidní důchod, např. 30letý občan může být vyšší invalidní důchod stejného stupně než 50letý občan. Vzhledem k dopočítávání doby pojištění je možné mít nadprůměrný důchod třeba i při odpracování pouze několika málo let.

Průměrné částky invalidního důchodu

Na doplnění uvádím, že v září 2024 činil průměrný invalidní důchod prvního stupně 9935 Kč, průměrný invalidní důchod druhého stupně 11719 Kč a průměrný invalidní důchod třetího stupně 17332 Kč, ať máte nějakou obecnou představu o výši invalidních důchodů v ČR.

Závěrem

Přestože jste aktuálně na úřadu práce, tak si můžete o invalidní důchod požádat. Minimální dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu dle formulace dotazu splňujete. Měsíční částka invalidního důchodu by závisela na Vašem konkrétním průběhu pojištění a přiznaném stupni invalidity.

Petr Gola