Poradna: Dlouhodobá nemoc a daň z příjmu z podnikání

Vzhledem k tomu, že jste v loňském roce platil pololetní zálohy na dani z příjmu, tak Vaše roční daňová povinnost za rok 2023 byla vyšší než 30000 Kč a nižší než 150000 Kč. Čtvrtletní daňové zálohy platí až osoby samostatně výdělečně činné s roční daňovou povinností právě nad 150000 Kč.

Nevyužíváte paušální daň z příjmu

Placení pololetních záloh rovněž znamená, že vedete daňovou evidenci nebo uplatňujete roční výdaje prostřednictvím ročního výdajového paušálu. Každopádně jste si neplnil během loňského roku své daňové povinnosti dobrovolnou účastí v měsíčním paušálním režimu.

Nemoc nepřináší žádnou daňovou úlevu

Při výpočtu daně z příjmu za rok 2024 nebude hrát Vaše tříměsíční nemoc žádnou roli. Výpočet daně z příjmu bude výlučně záviset na dosaženém ročním hrubém zisku a množství uplatněných daňových slev a daňových odpočtů.

Sleva na poplatníka je vždy 30 840 Kč

Vždy budete mít nárok minimálně na roční slevu na poplatníka v částce 30840 Kč. Sleva na poplatníka se nekrátí, i když je samostatná výdělečná činnost vykonávána pouze po část roku. Sleva na poplatníka se v daňovém přiznání nijak nedokládá.

Zálohy činí 80 % předchozí roční daně z příjmu

Nárok na daňový přeplatek Vám vznikne pouze v případě, že Vaše zaplacené zálohy během roku 2024 jsou vyšší, než je vypočtená celková roční daň z příjmu za rok 2024. Pololetní zálohy jsou ve výši 40 % vypočtené daně z příjmu za rok 2023. To znamená, že během roku 2024 jste zaplatil formou daňových záloh 80 % vypočtené daně z příjmu za rok 2023.

Kdy lze obdržet daňový přeplatek?

Pokud Vám tedy vyjde roční daň z příjmu nižší o více než 20 % než byla za rok 2023, potom Vám vznikne nárok na daňový přeplatek, neboť zaplacené zálohy během roku budou vyšší, než je celková daň z příjmu za rok 2024. V případě, že bude Vaše vypočtená daň z příjmu za rok 2024 nižší než 30000 Kč, potom v následujícím období nebudete platit zálohy na dani z příjmu a daň z příjmu doplatíte příště jednorázově při odevzdání daňového přiznání.

Nemocné OSVČ mohou platit vyšší daň z příjmu

V praxi dochází k situacím, že někteří živnostníci a podnikatelé vykonávají svoji činnost pouze po část roku, např. z důvodu zahájení podnikání během roku, z důvodu ukončení podnikání v průběhu roku nebo právě z důvodu nemoci, ale přesto mají tyto osoby samostatně výdělečně činné vyšší daňovou povinnost než některé OSVČ, které svoji činnost vykonávaly po celý kalendářní rok.

Rozhoduje daňový základ, nikoliv měsíce podnikání

Základním vstupním údajem pro výpočet daně z příjmu je pouze daňový základ (tj. příjmy ponížené o související výdaje), počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti se při výpočtu daně z příjmu nijak nezohledňuje.

Závěrem

Výše daňové povinnosti za rok 2024 u OSVČ, které nevstoupily do dobrovolného měsíčního daňového paušálu, závisí výhradně na hrubém zisku (daňovém základu) a množství uplatněných daňových slev a daňových odpočtů. Žádné další okolnosti do výpočtové formule daně z příjmu nevstupují. Počet skutečně výdělečně činných měsíců nehraje roli. Nezohledňuje se nemoc a ani studium nebo pobírání důchodu, a to ani invalidního důchodu (invalidní důchodci mají nárok pouze na nízkou daňovou slevu na invaliditu).

TIP: Kalkulačka daně z příjmu OSVČ za rok 2024

Petr Gola