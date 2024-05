Poradna: Dobrovolně vyšší platby na pojistném a snížení krácení předčasného důchodu

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácení za předčasnost. Při výpočtu předčasného důchodu činí krácení 1,5 % z výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se tedy do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení.

Vyhnout se krácení u předčasného důchodu přitom nelze. Legislativou není stanovena nějaká možnost dobrovolné platby za účelem snížení krácení či omezení krácení.

Kdy lze do předčasného důchodu odejít nejdříve?

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Vzhledem k výše popsanému výpočtu krácení je však vhodné, v případě zájmu o co nejdřívější odchod do předčasného důchodu, zvolit termín předčasnosti 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. Krácení za 1080 dní předčasnosti je 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Při odchodu do předčasného důchodu dříve přesně o tři roky se provádí krácení za 13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Předčasný důchod je vždy krácený

Pokud tedy odejde do předčasného důchodu, tak počítejte s krácením za předčasnost a získáním nižší doby pojištění, než byste získal při práci až do řádného důchodového věku. Dle aktuálně platné legislativy je jedinou možností, jak se vyhnout krácení, volba až řádného starobního důchodu.

Individuální důchodové rozhodnutí

Přestože je předčasný důchod trvale krácený, přičemž se krácení za předčasnost od října 2023 značně zvýšilo, tak i po zpřísněných legislativních změnách může být pro některé občany předčasný důchod zajímavým řešením jejich životní situace. V důchodovém rozhodování totiž hrají roli i zdravotní, rodinné a osobní faktory.

Petr Gola