Poradna: Zaměstnání manželky na zkrácený úvazek

Michal: Podnikám a chtěl bych zaměstnat manželku, která již pracuje pro jiného zaměstnavatele. Pro mě by pracovala na zkrácený úvazek. Je toto řešení možné?

Dle § 318 zákoníku práce nemůže být základní pracovněprávní vztah mezi manžely nebo partnery. Zkrácený úvazek je přitom pracovněprávním vztahem dle § 3 zákoníku práce. To znamená, že Vaši manželku jako podnikatel zaměstnat nemůžete, i když by se pro Vaši manželku jednalo pouze o přivýdělek k hlavnímu zaměstnání.

Možností pouze spolupráce

V případě, že potřebujete a chcete, aby Vám manželka pomáhala ve výkonu samostatné výdělečné činnosti, tak by se Vaše manželka musela stát spolupracující osobou. Jako spolupracující osoba by přitom Vaše manželka měla téměř stejné povinnosti jako ostatní OSVČ. V případě výkonu spolupráce k hlavnímu zaměstnání by se však jednalo o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, která je pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění zvýhodněna, neboť nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Řešením není ani pracovní dohoda

Na doplnění uvádím, že manželku nemůžete zaměstnat ani na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Pracovněprávními vztahy dle § 3 zákoníku práce jsou totiž pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

