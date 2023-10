Poradna: Budu mít nárok na slevu na manželku za rok 2023

Jakub: Máme s manželkou dvě děti (6 let a 4 roky). Domluvili jsme se s manželkou, že do doby, než budou děti chodit do školy, tak bude s nimi v domácnosti, protože jsem pracovně často pryč. Snížíme si za letošní rok daň z příjmu, když manželka nemá žádné příjmy? Četl jsem, že daňový balíček mění i tuto daňovou slevu.

Za rok 2023 budete moci v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku ve výši 24840 Kč (na držitele průkazu ZTP/P je daňová sleva dvojnásobně vysoká), pokud Vaše manželka neměla vlastní rozhodné příjmy vyšší než 68000 Kč. V dotazu uvádíte, že neměla Vaše manželka žádné příjmy, takže zákonnou podmínku byste měli dodržet. Roku 2023 se žádné změny ohledně slevy na manželku nedotýkají.

Daňová situace od roku 2024

Daňový balíček přináší do oblasti výpočtu daně z příjmu fyzických osob několik významných daňových změn. Jednou z nich je omezení slevy na manželku (manžela) od roku 2024. Nárok na uplatnění této daňové slevy nově bude pouze v případě, že manželka (manžel) pečuje o dítě do 3 let věku a za podmínky vlastního rozhodného příjmu do limitu. Dle uvedených údajů tuto podmínku splňovat nebudete a jestliže projdou legislativní změny celým daňovým procesem, tak za rok 2024 nebudete moci slevu na manželku již uplatnit.

Petr Gola