Poradna: Zvýhodnění péče o závislou osobu

Milena: Dočetla jsem se, že se bude lépe započítávat péče o bezmocnou osobu, což je i můj případ, tak by mě zajímalo, jak to bude.

Dle současně platné legislativy patří péče o závislou osobu mezi náhradní doby pojištění a současně mezi vyloučené doby pojištění. To znamená, že při splnění zákonných podmínek péče o závislou osobu dochází ke zvýšení potřebné doby pojištění ovlivňující výši starobního důchodu a současně z důvodu vyloučení tohoto období nemá péče o závislou osobu negativní vliv na celkovou výši osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdy za odpracované roky).

Možné hodnocení jako průměrné mzdy

MPSV pracuje s materiálem, že v budoucnu by při splnění stanovených podmínek byla péče o děti nebo nemohoucí blízké zvýhodněna tím, že by místo vyloučené doby pojištění se započítávala průměrná mzda v národním hospodářství, což by bylo výhodné pro lidi s podprůměrnými příjmy.

Nejistý budoucí legislativní vývoj

V současné době se jedná o pracovní materiály. Jaká bude případně konečná verze navrhovaných zákonných změn, kdy (a zdali vůbec) budou předloženy do legislativního procesu Vám nejsme schopni k dnešnímu dni říci. Pro rok 2024 by však již ke změnám velmi pravděpodobně dojít nemělo. Ohledně důchodů se plánuje v příštích letech opravdu řada změn, záležet bude na politické a ekonomické situaci. Rozhodující pro výpočet důchodu však vždy bude platná legislativa k příslušnému dni.

