Poradna: Zkrácený úvazek v předčasném důchodu

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Když předčasní důchodci takový příjem mají, tak nemohou po dobu výkonu takové činnosti pobírat předčasný důchod na účet. Ze zkráceného úvazku se přitom platí sociální pojištění vždy, bez ohledu na to, zdali je uzavřen např. na 6 nebo 4 hodiny denně.

Dosáhl jste již řádného důchodového věku

V dotazu nepíšete, zdali jste již dosáhl řádného důchodového věku či nikoliv. Jestliže jste v mezidobí čerpání předčasného důchodu dosáhl již řádného důchodového věku, tak můžete začít pracovat na zkrácený úvazek a budete současně pobírat na účet mzdu a důchod. V takovém případě byste mohl mít libovolně vysokou hrubou mzdu a ani časově byste nebyl nijak omezen.

Nemáte ještě řádný důchodový věk

V případě, že ještě nemáte řádný důchodový věk, tak můžete sice přijmout práci na zkrácený úvazek, ale nemohl byste současně pobírat předčasný důchod. Po dobu práce na zkrácený úvazek by byla pozastavena výplata předčasného důchodu. Starobní důchod by se začal vyplácet na účet až po dosažení řádného důchodového věku nebo ukončení tohoto zaměstnání. Za dobu zaměstnání, ze kterého byste platil sociální pojištění, by se následně snížilo krácení za předčasnost a měsíční starobní důchod by byl vyšší.

Petr Gola