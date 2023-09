Poradna: Porovnání výpočtu důchodu v letech

Lucie: Aktuálně se rozhoduji, zdali ještě nyní v září za starých podmínek mít přiznaný předčasný důchod bez výplaty nebo si nechat přiznat starobní důchod až v roce 2026. Pracovat chci až do důchodu. Která varianta je výhodnější?

11. září 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Zdali si požádat nyní před účinností legislativních změn o předčasný důchod bez výplaty nebo až o řádný starobní důchod v roce 2026 nelze nyní začátkem září jednoznačně finančně porovnat, neboť výpočet důchodu v roce 2026 není v tuto chvíli znám.

I potřebné parametry pro výpočet starobního důchodu v roce 2024 budou známé až koncem září. Navíc rozhodnutí může značně ovlivnit i rozhodnutí Ústavního soudu ohledně mimořádné červnové valorizace.

Navíc v oblasti důchodů může ještě dojít k dalším změnám, takže závazné finanční porovnání provést nelze.

Případný odchod do předčasného důchodu s výplatou

Pokud byste z různých důvodů v následujících měsících odešla do předčasného důchodu s výplatou, potom je přiznání předčasného důchodu bez výplaty do účinnosti legislativních změn výhodnější, neboť od účinností legislativních změn budou předčasné důchody méně výhodné – zvýší se krácení za předčasnost a omezí se valorizace až do dosažení řádného důchodového věku.

Petr Gola