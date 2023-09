Poradna: Odchod do důchodu v září v 60 letech

2. září 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Karla: Dne 24. 9. 2023 dosáhnu 60 let. Vzhledem k tomu, že musím hodně pomáhat mamince a dceři s vnoučaty, tak jsem chtěla co nejdříve do předčasného důchodu. Mohu odejít do důchodu v září v 60 letech, když prezident podepsal později ty zákony?