Poradna: Žádost o důchod manželky

Vaše manželka se narodila v roce 1963 a vychovala tři děti, takže její řádný důchodový věk je 62 let a 2 měsíce. Do řádného starobního důchodu může Vaše manželka odejít 10. 8. 2025. Do předčasného důchodu (s výplatou nebo bez výplaty) může nyní odejít kdykoliv.

Předčasný důchod bez výplaty do konce srpna

V případě, že si Vaše manželka požádá o předčasný důchod bez výplaty do účinnosti chystaných legislativních změn, tak si "zafixuje" aktuálně platnou výpočtovou formuli. V případě, že bude nadále pokračovat v zaměstnání a z hrubé mzdy odvádět sociální pojištění, tak si takovou prací následně zvýší dobu pojištění a sníží krácení za předčasnost. Uvolněný státní důchod bude následně vyšší. V případě, že by pracovala až do řádného důchodového věku, tak by neměla žádné krácení a dodrženu aktuální výpočtovou formuli.

Výpočet důchodu v roce 2025 není znám

Jednoznačné porovnání s případným výpočtem řádného starobního důchodu v roce 2025 nelze v tuto chvíli provést, i pro výpočet starobního důchodu v roce 2024 nejsou ještě podklady (budou pravděpodobně koncem září). Nicméně aktuální výpočtová formule je výhodná (v roce 2022 byla ještě výhodnější).

Případný odchod do předčasného důchodu s výplatou

V případě, že by se v příštích měsících rozhodla Vaše manželka pro odchod do předčasného důchodu s výplatou, potom by bylo podání žádosti o předčasný důchod bez výplaty s přiznáním do konce prázdnin (před plánovou účinností legislativních změn od září) výhodné, protože by se pro následně uvolněný předčasný důchod vztahovaly současné výhodnější podmínky. Pokud projdou chystané zákonné změny definitivně celým legislativním procesem, potom bude výpočet předčasného důchodu od září méně výhodný (vyšší krácení za předčasnost a omezení valorizace až do dosažení řádného důchodového věku).

Petr Gola