Strašák stagflace se vrací do Česka

Nebezpečí stagflace

Pro začátek si připomeňme co stagflace je. Stagflaci bychom mohli definovat jako situaci, kdy ekonomika neroste a přitom je vysoká inflace. I když čísla inflace za duben byla optimistická, jsme od inflačního cíle daleko. Na příkladu USA můžeme pěkně vidět, že je relativně jednoduché srazit inflaci z 9 % na 6 %. Následně se však inflace snižuje mnohem obtížněji. Není důvod, proč by situace měla být v České Republice jiná. Do konce prázdnin by mohla inflace klesnout k 10 %. Na konci roku by pak mohla být jednociferná. Ale stále bude vysoká, což splní definiční podmínku stagflace.

Iluze hospodářského růstu

Vysoká inflace však není jedinou vlastností stagflace. Druhým problémem je nízký nebo žádný hospodářský růst. Zejména pro rozvinuté západní ekonomiky bylo posledních 10 let těžké generovat dostatečně stabilní růst vyšší, než 3 % HDP ročně. Česká Republika má nakročeno k velmi slabému růstu i v roce 2023, a to i přesto, že v minulé dekádě byl růst HDP velmi slušný.

Česko v náruči stagflace

Ekonomové sice s jistým druhem optimismu přivítali hubený růst HDP o 0,1 %. Tento růst tak de facto ukončil technickou recesi. V České republice totiž dva předchozí kvartály HDP kleslo. Na papíře jsme se tedy recesi vyhnuli. Avšak při bližším zkoumání zjistíme hned několik pohybností. Růst 0,1 %je blízko statistické chybě. Na růstu HDP se také podílí přítomnost 300000 Ukrajinců, kteří využívají služby a spotřebovávají zboží. Bez nich by HDP v kladných číslech nebylo. A je otázka, zda tu Ukrajinci zůstanou nebo se v případě urovnání konfliktu část vrátí do své vlasti. Pro české HDP to bude ztráta. A nakonec: růst HDP je tažen obrovským schodkem veřejných financí. Pokud dojde k jeho nápravě, riskujeme, že se to odrazí na malém přírůstku HDP. Stagflace tedy klepe na dveře.

Matěj Široký