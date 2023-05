Kam míří realitní trh v roce 2023 ?

Současní kupci nemovitostí

Dnes na trhu zůstalo jen několik skupin kupců. První jsou ti, kteří si mohou dovolit kupovat nemovitosti „za hotové“. Druhou ti, kteří potřebují koupit byt na bydlení a zároveň mají dostatek příjmu na to, aby si vzali hypotéku. Třetí skupina se snaží vyměnit svou nemovitost, tzn. chtějí prodat současnou, aby si koupili jinou, která lépe odpovídá jejích potřebám. V tomto smyslu se jedná o dobrou zprávu, protože se na trhu pohybují lidé, kteří si chtějí koupit nemovitost pro své bydlení. Trh se tak zbavuje spekulantů.

Výnosnost investice do nemovitosti versus spoření

Koupit investiční byt na hypotéku dnes nedává smysl. Z nájmu se za současných podmínek na trhu hypotéka zaplatí jen těžko nebo vůbec. Pokles cen nemovitostí ukázal, že stále platí přísloví: Nic neroste do nebe. Na finančním poli něco takového jako bezpečná investice neexistuje. Ti, kteří kupovali investiční byty na poslední chvíli, si nyní uvědomují, že cena jejich nemovitostí automaticky neroste a může i klesat. A to zejména, pokud jde o starší byty, nebo ty v panelákové výstavbě v méně atraktivních lokalitách. Koupit byt na investici již neznamená jasnou výhru. To dokazuje i tzv. ROI neboli index návratu investice do nemovitosti. ROI se pohybuje mezi 2 -3 % ve velkých městech, v menších městech pak může dosáhnout i 6 %. Samozřejmě v menších městech se nájemník shání o něco hůře. Avšak v dnešní době velká část bank nabízí spořící účty s hodnocením mezi 4 až 6 %. Kdyby byl vlastník nemovitostí racionální, svůj byt by prodal a peníze uložil na vklad.

Pokles bude pokračovat

Ceny nemovitostí budou pomalu klesat dál. ČNB by měla svoje sazby držet nahoře až do konce roku. A i po něm se nedá hned očekávat návrat k 2 %. Zároveň tento pokles nebude dramatický, protože platební morálka dlužníků zůstává dobrá. Velký zlom by nastal až v případě, pokud by rapidně začala stoupat nezaměstnanost.

Matěj Široký