Je inflace na ústupu?

Inflace pomalu klesá

V březnu podle amerického pracovního úřadu inflace dosáhla meziročně 5 %, to znamená téměř o procento méně než předchozí rok. Navíc klesala rychleji, než bylo očekávání analytiků, kteří počítali zhruba s 5,2 %. To je určitě dobrá zpráva. Trh ji přijal s určitým ulehčením, protože se zdá, že utahování měnové politiky přináší užitek. Přesto jsme ještě stále daleko od Fedem slibovaného dvouprocentního inflačního cíle. Trhy naznačily, že na zasedání americké centrální banky 3. května počítají se závěrečným zvýšením sazeb o 25 bazických bodů. Tím by měly úrokové sazby na dolaru dosáhnout svého vrcholu.

Riziko drahé ropy

Sestup americké inflace je v podstatě lineární. Na obzoru se však rýsuje překážka v podobě drahé ropy. Ta v důsledku rozhodnutí OPECu snížit těžební limity vyskočila o pět dolarů za barel. Cena ropy nad 80 dolarů za barel dodá americké inflaci nový dech. Podle údajů web truflation.com, který sleduje americkou inflaci v okamžitém čase, se její pokles zastavil a ustálil na 4 %. Pokud chce Fed opravdu udržet dynamiku rychlého snižování inflace, bude muset ještě přitvrdit.

Inflační past

Fed se nachází v jistém druhu pasti, jelikož je jeho další zasedání naplánované na zmíněný 3. květen. Pokud se rozhodne sazby nezvyšovat, může se mu hned dostat velmi silné kritiky, která by silně nahlodala důvěru investorů. Čísla inflace za duben se totiž budou publikovat až 10. května. Je možné, že zůstanou na stejné úrovni, nebo budou dokonce vyšší než v březnu. Fed by tak musel přehodnotit svůj dosavadní plán. V každém případě je cesta k inflačnímu cíli 2 % ještě velmi dlouhá.

Matěj Široký