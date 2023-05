Zvedl Fed svoje sazby naposled?

V průběhu posledního roku probíhala všechna zasedání Fedu prakticky bez překvapení. Americká centrální banka jedná víceméně vždy v souladu s tím, co předtím slíbila. Neochvějná zůstává ve svém primárním cíli, kterým je dostat americkou inflaci zpět do dvouprocentního pásma. Tuto cílevědomost bychom ocenili i u naší ČNB. Bohužel se však letos v ČR k tomuto inflačnímu cíli příliš nepřiblížíme.

Fed se bude rozhodovat na základě makroekonomických dat

Fed podle očekávání zvýšil sazby o 25 bazických bodů, takže jsou nyní v pásmu 5-5,25 %. Cyklus zvedání sazeb je prakticky u konce. Fed si nicméně jako vždy nechal pootevřená dvířka k dalšímu zvyšování, protože vše bude samozřejmě záležet na makroekonomických údajích. Tím nejzásadnějším z nich je inflace, ale důležitá jsou i data z amerického trhu práce jako nezaměstnanost nebo tvorba nových pracovních míst. V neposlední řadě je pak důležitá výše amerického HDP. To vše rozhodne o tom, zda se Fedu podaří měkké, nebo tvrdé přistání.

Snížení sazeb není na pořadu dne

Prohlášení Fedu nejsou jednoznačná. Nepotvrdil, zda jde opravdu o poslední zvýšení sazeb v tomto roce, avšak naopak ví s jistotou, že sazby v následujících šesti měsících dolů nepůjdou. Jeho vedení tak jasně dává najevo, co si myslí o různých očekáváních trhů. Ty neustále spekulují, že Fed svou přísnou měnovou politiku neudrží a začne sazby snižovat. Často se hovořilo o tom, že první snížení by mělo přijít v září. Šéf Fedu Jerome Powell však jasně řekl, že prakticky až do konce roku sazby zůstanou vysoko.

Nedostupnost úvěrů

Fed taktéž uvedl, že v americké ekonomice pozoruje omezování půjček. Banky začaly být velmi pozorné na to, komu půjčují. Velmi dobře si uvědomují, že nesplacené úvěry jsou pro ně v dnešní době největším nebezpečím. Nedostupnost půjček je logickým důsledkem zvyšování úrokových sazeb. Jelikož je úrok větší, může si půjčku dovolit méně lidí. Zejména v USA bude mít tato situace velký vliv na spotřební zboží, protože Američané jsou zvyklí půjčovat si i na běžné výdaje. Lze tedy očekávat velké zpomalení tamní spotřeby. To by se mělo potvrdit i v číslech. Americké HDP v příštím čtvrtletí nepochybně klesne. Otázkou je jen o kolik.

Matěj Široký