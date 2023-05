Poradna: Jak ovlivnil rok 2019 můj důchod

Pro výpočet starobního důchodu je rozhodující požadované datum pro přiznání starobního důchodu a nikoliv datum podání žádosti o starobní důchod. O starobní důchod je možné žádat až 4 měsíce před požadovaným termínem, rozhodující však bude požadované datum přiznání důchodu.

Důchodové datum v roce 2020

Jestliže Vám byl důchod přiznán v roce 2020, potom se Vám osobní vyměřovací základ (tj. průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky) vypočítala z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2019. Příjmy z roku 2019 tedy vstoupily do výpočtu starobního důchodu. Rovněž při výpočtu starobního důchodu byla použita výpočtová formule roku 2020.

Hodnocená doba pojištění

Do doby pojištění se hodnotí veškerá doba pojištění získaná před požadovaným dnem přiznání starobního důchodu. Na doplnění však uvádím, že doba pojištění ovlivňující výši státního důchodu, se započítává v celých ukončených letech. Např. získaná doba pojištění v rozsahu 45 let a 11 měsíců se hodnotí jako 45 let stejně jako 45 let a 1 měsíc, kdy se opět započítává 45 let.

Petr Gola