Zlato překonalo psychologickou hranici 2000 dolarů

21. března 2023 štítky Investice Měnová politika přečtete do minuty

Obecná nejistota

Na akciový trh se vrátila silná nejistota. Krach banky SVB a následně problémy švýcarské Credit Suisse, které skončily převzetím jejich konkurentem USB, mají jedno společné. Centrální banky a státní aparát jednaly překvapivě rychle. Přitom nejdůležitější rozhodnutí byla učiněna vždy během víkendu. Taková rychlost rozhodování bez větší veřejné diskuse podnítila spekulace o rozsahu celého problému. A vyšší nejistota nahrála zlatu, které je považováno za bezpečný přístav.

Zlato versus dluhopisy

Zlato je považováno za tradiční prostředek uchování hodnoty v inflačních dobách. Doteď se mu však příliš nedařilo. Hlavním důvodem slabšího výkonu byl proces utahování měnové politiky. Výnosy ze státních dluhopisů rostly. Právě statní dluhopisy jsou přímým konkurentem zlata v oblasti konzervativních investic. Státní dluhopisy mají oproti zlatu jednu velkou výhodu: vyplacený úrok. Držet dluhopisy vám přináší určitý zisk. Držení zlata pravidelný příjem a v horších případech naopak vznikají dokonce náklady na jeho uložení. Například pokud si platíte bezpečnostní schránku. Jelikož úrokové sazby rostly, bylo zlato v těžké situaci. Nyní se však zlatu začíná blýskat na lepší časy.

Blíží se pivot Fedu

Americký Fed by měl tento týden zvednout svoje sazby o 25 bazických bodů. Vzhledem k situaci v bankovním sektoru roste pravděpodobnost, že půjde o jedno z posledních zvednutí. Prozatím není americká inflace zdaleka pod kontrolou, tzn pod svým inflačním cílem 2 %. Fed ale bude muset reagovat na současnou situaci a nezvedat sazby příliš vysoko. Zlato by tak mohlo začít výrazněji růst, protože úrokové sazby už neporostou, zatímco inflace nebude zdaleka pod inflačním cílem. Za těchto podmínek by se zlato stalo spolehlivou ochranou před inflací.

Matěj Široký