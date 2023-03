Spustí pád SVB vlnu krachů?

Banka SVB

Celý název banky SVB zní Silicon Valley Bank. Z tohoto názvu jasně vyplývá, kdo jsou klienty této banky. Avšak nejde pouze o začínají startupy a malé firmy, mezi klienty této banky patří také velké společnosti jako Pinterest anebo Shopify. Banka byla založena již v roce 1983. Nejde tedy o institut s krátkou tradicí. Akcie banky SVB byly součástí prestižního indexu S&P 500. Mimo spojené státy měla banka 29 zahraničních poboček. V dobách její největší slávy, na podzim roku 2021 její tržní kapitalizace dosahovala 44 miliard amerických dolarů. Krach této banky tedy není bezvýznamný.

Příčiny krachu

Moderní bankovnictví je velmi složitý systém. Proto si jen velmi hrubě načrtněme, jak k pádu této banky došlo. Banka SVB poskytla, tak jako každé jiné banky, dlouhodobé úvěry na nízký úrok. Aby tyto úvěry kryla, půjčovala si SVB na krátkou dobu peníze z mezibankovního trhu. Jelikož úroková sazba roste, tak i úroky na těchto krátkodobých půjčkách rostly. Banka se tak ve středu dostala do potíží s likviditou a musela prodat dluhopisy za 21 miliard dolarů. Na této operaci prodělala 1,8 miliard dolarů. Tato částka představuje o něco víc, než jsou čtvrtletní tržby této banky. Jakmile se tato informace dostala na povrch, spustil se klasický bank run, kdy se klienti se dožadovali své hotovosti. Banka nebyla dostatečně likvidní, a proto zkrachovala.

Následky krachu SVB

Nejhorší, co by se mohlo stát, by byl lavinový efekt tohoto krachu, který by poškodil další americké banky. Jedno z možných vysvětlení rychlého zásahu regulátora trhu byla právě tato obava. Včasný zásah měl předejít této eventualitě. Vynořuje se ale otázka, jak je možné, že regulátor trhu tuto situace neviděl dříve? V každém případě se na krachu SVB podílí především měnová politiky amerického Fedu. Krach SVB tak zvyšuje tlak na Fed, aby od své přísné měnové politiky ustoupil.

Matěj Široký