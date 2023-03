Americká inflace snížila napětí na akciových trzích

Systémová chyba a selhání jednotlivce

Problémy banky SVB jsou dvojí povahy. První problém je systémový a je právě vázán na růst úrokových sazeb. Staré dluhopisy s nízkým úrokem jsou dnes prodejné pouze se ztrátou. To je systémová záležitost a může se týkat i dalších amerických bank. A nejen těch. Druhý druh problému je vnitřní záležitostí banky SVB, protože riziko snížení cen starých dluhopisů neřešila dříve a nechala celou situaci zajít příliš daleko. První druh chyby je nebezpečný, protože se může týkat i ostatních bank. Dominový efekt tak nyní nelze s úplnou jistotou vyloučit.

Fed ve slepé uličce

Hned po krachu SVB se objevily hlasy (nejdříve analytiků z Goldman Sachs), že by Fed měl zvážit další zvyšování sazeb. Debata ve Fedu by se podle nich neměla vést o zvedání sazeb o 25 bazických nebo 50 bazických bodů, ale zda sazby vůbec zvedat. Nejdále zašli analytici z banky Nomura, kteří se domnívají, že Fed by již měl přistoupit ke snížení sazeb, aby podržel americký bankovní sektor. Tyto rady jsou jistě dobře míněné, ale otázkou je, co se stane s bojem proti inflaci. To byl důvod, proč byla čísla o únorové inflaci velmi očekávána.

Inflace 6 %

Největším risk pro trhy, ale i pro Fed, by byla inflace, která by překonala odhady analytiků. Právě za této situace by Fed čelil těžké situaci. Vysoká inflace by si žádala vyšší zvednutí sazeb. Nejhorší scénář však nenastal. Americké úřady zveřejnily údaj o inflaci přesně podle očekávaní. Americká inflace za měsíc únor byla 6 %. Oproti lednové se jednalo o pokles 0,4 %. Inflace tudíž klesá. Trhy se tak připravují na to, že Fed své sazby o 25 bazických bodů nakonec zvedne. A my můžeme prozatím jen tiše závidět odhodlanost Fedu inflaci porazit.

Matěj Široký