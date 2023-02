Poradna: Zdravotní problémy a předčasný důchod

Karla: Kdy přesně mohu jít do předčasného důchodu a kolik bych měla přibližně peněz. Narodila jsem se 3. 6. 1968 a vychovala dvě děti. Mám fyzicky náročnou práci a zdravotní problémy…

8. února 2023

Váš řádný důchodový věk je dle uvedeného ročníku narození a počtu vychovaných dětí 65 let. Do předčasného důchodu můžete dle aktuálně platné legislativy odejít nejdříve v 60 letech. Do předčasného důchodu tedy můžete nejdříve odejít 3. 6. 2028.

Krácení u předčasného důchodu

Při odchodu do předčasného důchodu takhle brzy je přitom nutné počítat s citelným krácením za předčasnost. Výpočtová formule důchodu v roce 2028 není v tuto chvíli známá, takže Vám v tuto chvíli nemůžeme říci žádné podrobnosti ohledně výpočtu.

Pouze pro názornost si můžete vypočítat výši předčasného důchodu v kalkulačce na webu, tato kalkulačka je platná pouze pro rok 2023, s tím je potřeba počítat.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu

Podání žádosti o invalidní důchod

V případě, že máte větší zdravotní problémy, tak stojí za zvážení podání žádosti o invalidní důchod. Podání žádosti o invalidní důchod je vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem. Případné zamítnutí žádosti o invalidní důchod není důvodem, proč by nemohlo být v budoucnu znovu žádáno o invalidní důchod, když se zdravotní stav v mezidobí zhorší. Podání žádosti o invalidní důchod je bez poplatků.

Petr Gola