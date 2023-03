Poradna: Nesnížím si zkráceným úvazkem moc důchod?

Jana: Do důchodového věku mi chybí asi šest let. Byla jsem teď několik měsíců nezaměstnaná a podařilo se mi najít práci pouze na zkrácený úvazek. Práci chci vzít, být na pracáku už nechci. Jak moc se mi kvůli tomu sníží důchod?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši rozhodných příjmů a získané době pojištění. Čím vyšší doba pojištění a rozhodné příjmy, tím vyšší měsíční důchod. Např. při výpočtu starobního důchodu v roce 2023 jsou rozhodnými příjmy všechny příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2022. Ze kráceného úvazku se vždy odvádí sociální pojištění, proto se Vám tyto příjmy budou samozřejmě počítat pro důchodové účely.

Počítá se 37 let

Při výpočtu důchodu v roce 2023 se tedy hodnotí rozhodné příjmy za 37 let, proto několik příjmově lepších let zvýší důchod méně, než by někteří žadatelé o starobní důchod očekávali. A naopak, několik příjmově horších let sníží důchod méně, než by se na první pohled mohlo zdát. O kolik korun si z důvodu práce na zkrácený úvazek pohoršíte, záleží na tom, jak vysokou budete mít hrubou mzdu v porovnání s předchozími zaměstnáními na plný úvazek. Každopádně platí, že pokles bude malý.

Důležitost doby pojištění

Při výpočtu starobního důchodu stojí mnohdy získaná doba pojištění stranou a všichni se zaměřují pouze na příjmy, přitom doba pojištění výrazně ovlivňuje měsíční důchod. Práce na zkrácený úvazek se přitom do doby pojištění započítává ve stejném rozsahu jako práce na plný úvazek. Z důvodu práce na zkrácený úvazek si tedy dobu pojištění nesnížíte.

Závěrem

Krátkodobá práce na zkrácený úvazek má zpravidla velmi malý negativní dopad na výši státního důchodu. Konkrétní čísla samozřejmě závisí na přesných výdělcích v jednotlivých letech.

Petr Gola