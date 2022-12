Nejsilnější měnou zůstal v roce 2022 americký dolar

28. prosince 2022 štítky Investice Měnová politika přečtete do minuty

Dobrá měnová politika

Americký dolar byl drahý ze dvou důvodů. Zaprvé kvůli existenci jestřábí měnové politiky. Americký Fed se rozhodl radikálně zvedat úrokové sazby i za cenu recese či zvýšení nezaměstnanosti. Na konci října byl dolar tak silný, že jedno euro se dalo koupit za 0,96 dolaru, čímž se stal v tomto poměru nejsilnější za posledních dvacet let. Po dosažení tohoto vrcholu však dolar pomalu oslabuje. Druhý důvod drahého dolaru je skutečnost, že je po něm poptávka v těžkých dobách. Válka na Ukrajině připomíná, že geopolitická situace je velmi křehká. V zemích, které sužuje vysoká inflace jako Libanon nebo Turecko, se dolar stává paralelní měnou. Až do října silně posiloval, na čemž se chtěli přiživit různí spekulanti.

Dolar v roce 2023

Toto posilování se děje prakticky již po dva roky. Jak už jsme uvedli, vrcholné hodnoty dolar dosáhl v říjnu a od té doby oslabuje. Důvodů je znovu hned několik. Fed zpomalil tempo zvedání sazeb, od jejich maximálních hodnot jsme už jen malý kousek. Nyní sazby porostou už pomaleji a ne tak agresivně. Dynamika růstu dolaru se tím vytratila. Další příčina oslabování je, že i ostatní banky jako ECB nebo Švýcarská centrální banka se rozhodly utahovat svoji měnovou politiku. Jelikož je inflace v Evropě vyšší než v USA, měla by také ECB zvedat sazby po delší dobu. Z hlediska monetární politiky by měl dolar v příštím roce oslabovat. Pokud však svět zachvátí recese, mohl by se stát i opak a dolar posílit.

Matěj Široký