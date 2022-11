Buffett věří cyklickým akciím

Buffettovy nákupy

Jeho nejdiskutovanější investicí bylo otevření zbrusu nové pozice na světoznámém výrobci polovodičů Taiwan Semiconductor, Buffett nakoupil balík 60 milionů jeho akcií. Náklady na tuto transakci se odhadují na 4,2 miliard dolarů. Pro normálního smrtelníka je tak velká částka prakticky nepředstavitelná, ovšem v kontextu Buffettova portfolia taková investice nepředstavuje ani dvě procenta. Buffett taktéž navýšil svoje pozice v Chevron a v Occidental Petroleum. To jsou firmy, jejichž cena se odvíjí od kurzu ropy. Zajímavou investicí byl i nákup akcií Louisiana Pacific, což je relativně malá společnost zabývající se zpracováním dřeva pro americké stavební firmy.

Společný jmenovatel nákupů

Pokud se zamyslíme nad důvody, které Buffetta vedou k investicím do zmiňovaných společností, zjistíme, že společným jmenovatelem je sázka na konec krize a na to, že hospodářská recese nebude silná. Společnost Taiwan Semiconductor vyrábí polovodičové součástky. Poptávka po nich ve světě klesá právě kvůli obavám z recese. Nástupem do pozice tak Buffett ukazuje, že předpokládá, že v brzké době dojde ke konci cyklu a poptávka po polovodičích bude růst. Totéž platí pro firmy z oblasti ropného průmyslu. Během recese cena ropy klesá. Pokud by Buffett v blízké době očekával pokles jejich cen, neměl by důvod si tyto akcie pořizovat. Nákup Louisiana Pacific je ještě odvážnější, protože tato firma je vázaná na stavební aktivity. Aby v USA stoupaly, musí se znovu snížit úroky na hypotékách. Jinak řečeno, Buffett již vidí konec americké restriktivní politiky. Nezapomínejme ovšem na jednu věc : je to dlouhodobý investor a dokáže rok, dva či dokonce víc čekat, než se jeho akcie zhodnotí.

Matěj Široký