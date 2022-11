Nomura předpovídá české koruně měnovou krizi. Je tato hrozba reálná?

Rusnokovo zvedání sazeb

I když měnová krize bezprostředně nehrozí, neměli bychom vyjádření Nomury brát na lehkou váhu. Několikrát jsme psali, že měnová politika současného vedení České národní banky je špatná, protože se odmítlo svést na vlně úsilí předchozího guvernéra Jiřího Rusnoka. Je pravdou, že minulé vedení ČNB dalo tomu současnému dárek v podobě velkého zvednutí sazeb o 125 bazických bodů. Ta největší práce byla tedy odvedena. Úrokové sazby vyrostly z 0,5 % na 7 % v rozmezí jednoho roku, a to aniž by se česká ekonomika zhroutila.

Špatná strategie současného vedení

Nastupující guvernér Aleš Michl už mohl zvedat sazby pouze kosmeticky, aby potvrdil trend a odhodlání bojovat s inflací. Nestalo se tak, ČNB se rozhodla mít sazby stabilní. Tento krok se negativně projevil na kurzu koruny. Když tedy ČNB nechtěla své sazby zvedat, musela bránit českou měnu. Podle vlastních údajů ČNB na tento účel od května do září vynaložila 25,5 miliard eur, což odpovídá přibližně 620 miliardám Kč.

Devizové rezervy Devizové rezervy se smrskly o 16 %. Na rozdíl od Maďarska a Rumunska jich máme dostatek, za což vděčíme české exportní ekonomice před energetickou krizí. Vývoz byl silnější než dovoz, a tak tuzemská ekonomika vykazovala přebytek deviz. To se však s nárůstem cen ropy změnilo. Podle Českého statistického úřadu skončil zahraniční obchod v letošním září schodkem 13,9 miliard. Záporná bilance zahraničního obchodu bude vytvářet tlak na oslabování koruny, protože je nutné bilanci vyrovnat nákupem eur. ČNB tak bude muset intervenovat ještě více. Důležité tedy bude sledovat stav devizových rezerv ČNB. Pokud by se jejich úbytek konstantně pohyboval okolo pěti miliard Kč za měsíc, ČNB by mohla současnou situaci ustát. Zásoby má Česko přibližně na dva roky. Pak by ovšem nastala katastrofa.

Matěj Široký