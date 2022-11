Kdy se inflace v Ervopě vrátí pod 2 %?

Návrat k normálu 2023 nebo 2024

Podle měření Eurostatu dosáhla v Evropě v září 2022 inflace hodnoty 10 %. Inflační cíl ECB, tak jako naší ČNB, zůstává stejný a to na úrovni 2 %. Centrální banky bojují proti inflaci zvedáním sazeb. ECB naposled zvedla sazby o 75 bazických bodů. ČNB od nástupu nového guvernéra Michla sazby nezvedla a nic nenasvědčuje tomu, že by tak učinila na příštích zasedáních. I když původně se mluvilo o tom, že by se inflace měla vrátit pod 2 % již v roce 2023. François Villeroy de Galhau pootevřel vrátka k roku 2024. Jinak řečeno inflace tu s námi bude ještě další dva roky. Nemusí nutně dosahovat současných astronomických výšin, ale i inflace okolo 5 % podstatně sníží vaše úspory. Kdo jen tak nechá ležet peníze na účtu další dva roky, bude na konci silně zklamán. Vysoká inflace podkope důvěru v zodpovědnosti si spořit na důchod. To je obrovské riziko zvláště z pohledu demografického vývoje v Evropě, kdy počet starých lidí bude růst a státní zadlužení také.

Jaká bude normální úroková sazba?

ECB sice ještě inflaci neporazila, ale to nebránilo François Villeroy de Galhau uvažovat nad tím, jaká by měla být úroková sazba, až se inflace dostane pod 2 %. Normální úroková sazba na euru by měla být stejně velká jako inflační cíl. Tudíž by se mohla pohybovat okolo 2 %. Francouzský centrální bankéř tak řekl dvě podstatné věci. Prozatím návrat k levným penězům neplánuje. A zároveň ECB nepůjde se sazbami výrazně vysoko, protože za normální stav považuje současnou úrokovou sazbu 2 %. Vrchol pro úrokové sazby na euru by se tak měl nacházet někde na úrovni 3 %. I to bude velká zátěž pro zadlužené evropské státy. Vůbec ale není jasné, jak může 3% úroková sazba porazit 10% evropskou inflaci.

Matěj Široký