ECB zvedla sazby, na ochranu úspor to ale zdaleka nestačí

Kurzovní rizika

V módu nulových úrokových sazeb je i nyní už jedině Japonsko. Také tam se ale již objevují hlasy volající po utahování měnové politiky. Kurz japonského jenu totiž velmi oslabuje vůči americkému dolaru. Podobný osud by jistě čekal i euro, které je s dolarem nyní v paritě. Pokud by šéfka ECB Christine Lagardeová sazby nezvedla, euro by se vůči dolaru dál propadalo. To by mělo za následek ještě větší růst inflace, protože zejména ropa, ale i zemní plyn jsou kótované v dolarech. Kurz dolaru tak ovlivňuje inflaci v každé zemi. Je to právě kurzovní riziko, které děsí Českou národní banku. Jelikož ČNB se prozatím rozhodla své sazby nechat na stejné úrovni i nadále, hrozí oslabení české koruny. ČNB v červenci intervenovala v objemu 10 mld. EUR, po červnových 7,1 mld. Pokud sazby dále zvedat nebude, začnou se české devizové zásoby rychlým tempem zmenšovat.

Chudoba pro všechny

Navzdory tomu, že ECB sazby zvedla, má i tak daleko do někdejšího šéfa Fedu Paula Volckera, který v 80. letech radikálním zvýšením sazeb inflaci v USA porazil. Klíčem k úspěchu je, aby byly reálné sazby kladné. To se Volckerovi podařilo. V případě ECB by tedy měly být někde na úrovni 13 %. To je ovšem naprosto nereálné, už nyní se mluví o tom, že současné sazby jsou pro státy jako Itálie, Francie nebo Řecko příliš vysoké. Jejich pomalým zvedáním se problém inflace ale nevyřeší. Centrální bankéři to vědí. Spoléhají na to, že se Evropská inflace bude pomaličku zastavovat sama od sebe, alespoň co se týče nominální výše. Nyní by měla zpomalovat, protože je pravděpodobné, že v porovnání cen nyní a před rokem, kdy inflace stoupala radikálně, už nebude nový růst tak markantní. Centrální bankéři si to jistě připíší jako svoji zásluhu. Jenomže efekt zvýšení sazeb se projeví nejdříve za šest měsíců, přičemž to může být i mnohem později, třeba i za rok a půl. Inflace tu tak s námi bude i po celý rok 2023 a spolyká velkou část našich úspor.

Matěj Široký