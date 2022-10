Inflace v Česku meziročně zrychluje na 18 %

Špatná zpráva

Zpráva vyzní ještě hůře, pokud se do zprávy českého statistického úřadu začteme podrobněji. Viníky vysokého růstu inflace jsou ceny energií a potravin. Zejména růst cen masa, který činí kolem 23 %. Pozitivní vliv na inflaci měla i korekce ropy na světových trzích. V září se cena ropy Brent pohybovala v pásmu 85 až 90 dolarů. Bohužel po zasedání Opecu a snížení produkce o 2 miliony barelů ropy se cena ropy ustálila nad 90 dolary a pomalu se blíží k psychologické hranici 100 dolarů za barel. Společně se silným dolarem je to smrticí kombinace. Čísla za říjen tak mohou být stejná, ne-li ještě horší.

Nečinnost ČNB

Znovu můžeme být zaražení nečinností ČNB. Guvernér Michl ve svém článku z 10. října v MF Dnes nazvaném „Význam kondice státního rozpočtu pro inflaci a rating“ znovu zopakoval svou tezi, že inflaci by prospělo snižování státního deficitu. Vyrovnané státní finance by jistě pomohly inflaci zpomalit nebo zastavit, ale to je hudba budoucnosti. Česká republika má strukturální deficit způsobený zrušením superhrubé mzdy. Navíc díky drahým energiím, které musíme kupovat v dolarech, se bude naše bilance zahraničního obchodu dostávat do záporu. Guvernér Michl by tak úsilí České republiky podpořil, pokud by držel konstantní kurz nikoliv vůči euru, ale vůči americkému dolaru. To by musel sazby zvedat aspoň tak rychle jako americký Fed.

Maďarsko ukáže skutečnou povahu situace

Výhodou současné situace je skutečnost, že se nemusíme teoreticky přít o to, zda je to zvedání sazeb nebo schodek státního rozpočtu, co navyšuje inflaci. Maďarsko pokračuje v tvrdé politice zvedání úrokových sazeb a již nyní má úrokové sazby na 13 %. Zářijová inflace v Maďarsku dosahuje 20 %. Vysoké úroky tedy prozatím nemají na inflaci velký vliv. Uvidíme za půl roku, zda to byla Česká republika nebo Maďarsko, kdo si pro současný svět zvolil lepší monetární politiku.

Matěj Široký